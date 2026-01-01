Четыре старика-волшебника решили вернуть молодость, но для этого им нужны чужие напрасно потраченные минуты. В их ловушку попадают ленивые дети, и школьник Петя неожиданно обнаруживает, что в зеркале его отражает... старик.
Волшебство и лень
Почему нельзя откладывать все «на потом»? Петя и его друзья узнают это на собственном опыте, оказавшись под чарами злых магов.
Захватывающая детективная история
Как вернуть потерянное время? Смогут ли дети перехитрить коварных волшебников и исправить свои ошибки?
Уроки времени и дружбы
Музыкальный спектакль научит юных зрителей ценить каждую минуту жизни и покажет, что изменить прошлое можно только в сказке, но настоящее всегда зависит от нас.
Музыка, приключения и мудрость для всей семьи!