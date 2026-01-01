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Сказка о потерянном времени
Киноафиша Сказка о потерянном времени

Спектакль Сказка о потерянном времени

Постановка
Мастерская «12» 6+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

Петя и секрет исчезнувших минут

Четыре старика-волшебника решили вернуть молодость, но для этого им нужны чужие напрасно потраченные минуты. В их ловушку попадают ленивые дети, и школьник Петя неожиданно обнаруживает, что в зеркале его отражает... старик.

Волшебство и лень
Почему нельзя откладывать все «на потом»? Петя и его друзья узнают это на собственном опыте, оказавшись под чарами злых магов.

Захватывающая детективная история
Как вернуть потерянное время? Смогут ли дети перехитрить коварных волшебников и исправить свои ошибки?

Уроки времени и дружбы
Музыкальный спектакль научит юных зрителей ценить каждую минуту жизни и покажет, что изменить прошлое можно только в сказке, но настоящее всегда зависит от нас.

Музыка, приключения и мудрость для всей семьи!

Режиссер
Евгения Шевченко
В ролях
Александр Ведменский
Янина Третьякова
Павел Ильин
Христина Полуянова
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