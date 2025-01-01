Спектакль Сказка о потерянном времени

Поучительная сказка Евгения Шварца для детей и взрослых в ТЮЗе им. Брянцева

«Сказка о потерянном времени» — это яркая и увлекательная постановка по одноимённой пьесе Евгения Шварца. В основе сюжета — история мальчика Пети, который, как и многие дети, привык откладывать дела «на потом». Легко и с юмором автор рассказывает о том, к чему может привести безответственное отношение ко времени, и как важно ценить каждый момент.

Современная постановка с классическим смыслом

Режиссёр Ирина Кондрашова перенесла на сцену эту классическую сказку, добавив ей динамики и актуальности. Сюжет, знакомый многим по книге или экранизациям, обретает новое звучание благодаря ярким актёрским работам и визуальным решениям.

Актёрский состав

В постановке задействованы талантливые артисты Театра юных зрителей им. Брянцева: Фёдор Федотов, Николай Остриков, Александр Мигицко, Анна Золоткова, Роман Галиуллин, Наталья Боровкова, Сергей Шелгунов, Лика Жвания, Екатерина Прилепская, Константин Таскин.

Почему стоит посмотреть

Эта сказка не только порадует детей, но и заставит задуматься взрослых. Лёгкость повествования сочетается с глубокими размышлениями о том, как часто мы тратим время впустую. Спектакль идеально подходит для семейного просмотра, вызывая искренние эмоции у зрителей всех возрастов.