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Сказка о потерянном времени
Киноафиша Сказка о потерянном времени

Спектакль Сказка о потерянном времени

6+
Режиссер Ирина Кондрашова
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Поучительная сказка Евгения Шварца для детей и взрослых в ТЮЗе им. Брянцева

«Сказка о потерянном времени» — это яркая и увлекательная постановка по одноимённой пьесе Евгения Шварца. В основе сюжета — история мальчика Пети, который, как и многие дети, привык откладывать дела «на потом». Легко и с юмором автор рассказывает о том, к чему может привести безответственное отношение ко времени, и как важно ценить каждый момент.

Современная постановка с классическим смыслом

Режиссёр Ирина Кондрашова перенесла на сцену эту классическую сказку, добавив ей динамики и актуальности. Сюжет, знакомый многим по книге или экранизациям, обретает новое звучание благодаря ярким актёрским работам и визуальным решениям.

Актёрский состав

В постановке задействованы талантливые артисты Театра юных зрителей им. Брянцева: Фёдор Федотов, Николай Остриков, Александр Мигицко, Анна Золоткова, Роман Галиуллин, Наталья Боровкова, Сергей Шелгунов, Лика Жвания, Екатерина Прилепская, Константин Таскин.

Почему стоит посмотреть

Эта сказка не только порадует детей, но и заставит задуматься взрослых. Лёгкость повествования сочетается с глубокими размышлениями о том, как часто мы тратим время впустую. Спектакль идеально подходит для семейного просмотра, вызывая искренние эмоции у зрителей всех возрастов.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
12:00 от 550 ₽ 16:00 от 550 ₽

Фотографии

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