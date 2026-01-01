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Сказка о потерянном времени
Киноафиша Сказка о потерянном времени

Спектакль Сказка о потерянном времени

6+
Режиссер Григорий Лифанов
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+

О спектакле

Волшебное путешествие во времени

История школьника Пети Зубова напомнит всем зрителям о том, насколько важно беречь своё время. Ведь многие из нас часто не задумываются о том, что, откладывая дела на потом, можно упустить нечто важное. В нашем музыкальном спектакле эта мудрая мысль оживает в ярких приключениях, колдовстве и неожиданных превращениях.

Сюжет

Петя, как и многие, не ценит своё время, но неожиданно понимает, что каждый потерянный миг — это возможность для кого-то другого. Вместе со своими друзьями он отправляется в фантастическое путешествие, чтобы вернуть украденные минуты. Их ждут невероятные приключения, где время перепутает свои ходы, а колдовство и вера в чудеса помогут исправить ошибки.

Особенности постановки

В спектакле переплетаются музыкальные номера, магия и юмор. Волшебство оживает на сцене, создавая захватывающие моменты для детей и взрослых. Яркие декорации и динамичные сцены сделают это представление незабываемым.

Почему стоит посмотреть?

"Сказка о потерянном времени" — это не только увлекательное шоу для всей семьи, но и важный урок для каждого из нас. Спектакль напоминает о том, как ценно время, и учит радоваться каждому мгновению.

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