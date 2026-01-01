Спектакль Сказка о потерянном времени. Наши дни

В Музыкально-драматическом театре Екатеринбурга премьера мюзикла «Сказка о потерянном времени. Наши дни» поражает своей энергией и актуальностью. Два школьника, Гоша и Лиза, становятся героями истории, в которой реальная жизнь уступает место виртуальному миру. Они увлечены играми и онлайн-контентом, забывая о школе и дружбе, что приводит к неожиданным последствиям.
Виртуальные волшебницы угрожают забрать у детей самое ценное - их время. Вернувшись из виртуального мира, Гоша и Лиза сталкиваются с тяжелой реальностью: они становятся стариками и понимают, как важны семья, доброта и человеческие отношения. Совершенно случайно в лесу они встречают Кукушку, настоящую хозяйку мира сказок и времени, что открывает новые перспективы для исправления ситуации.
Мюзикл — это не только захватывающая история, но и важная часть программы поддержки детских талантов «Театр открывает Таланты». Режиссером постановки является Александр Стариков, хореографии — Владимир Ковалев, а вокальным руководителем выступает Милена Думачева. В спектакле играют исключительно юные артисты, не старше 18 лет.
Эффектный состав спектакля дополняют школьники, учителя и сказочные герои, создающие вихревое действие мюзикла. Музыку мюзикла написали Валентин Вяткин, Милена Думачева и Александр Стариков, добавляя нотки современности и актуальности в эту приключенческую историю.
Не упустите возможность увидеть это яркое театральное событие, которое станет полезным не только для детей, но и для их родителей!