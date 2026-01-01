Спектакль Сказка о потерянном времени. Наши дни

Сказка о потерянном времени: мюзикл для всей семьи

В Музыкально-драматическом театре Екатеринбурга премьера мюзикла «Сказка о потерянном времени. Наши дни» поражает своей энергией и актуальностью. Два школьника, Гоша и Лиза, становятся героями истории, в которой реальная жизнь уступает место виртуальному миру. Они увлечены играми и онлайн-контентом, забывая о школе и дружбе, что приводит к неожиданным последствиям.

Виртуальные волшебницы угрожают забрать у детей самое ценное - их время. Вернувшись из виртуального мира, Гоша и Лиза сталкиваются с тяжелой реальностью: они становятся стариками и понимают, как важны семья, доброта и человеческие отношения. Совершенно случайно в лесу они встречают Кукушку, настоящую хозяйку мира сказок и времени, что открывает новые перспективы для исправления ситуации.

Творческая команда и исполнители

Мюзикл — это не только захватывающая история, но и важная часть программы поддержки детских талантов «Театр открывает Таланты». Режиссером постановки является Александр Стариков, хореографии — Владимир Ковалев, а вокальным руководителем выступает Милена Думачева. В спектакле играют исключительно юные артисты, не старше 18 лет.

В главных ролях:

Гоша — Лев Заикин (11 лет),

Лиза — Варя Иванова (13 лет),

Мама Гоши — Амалия Фейзуллаева (17 лет),

Кукушка — Анастасия Куракова.

Виртуальные волшебницы исполняют:

Аня Харина (13 лет),

Есения Кривошеева (13 лет),

Женя Удачина (15 лет),

Маша Ермакова (12 лет).

Эффектный состав спектакля дополняют школьники, учителя и сказочные герои, создающие вихревое действие мюзикла. Музыку мюзикла написали Валентин Вяткин, Милена Думачева и Александр Стариков, добавляя нотки современности и актуальности в эту приключенческую историю.

Не упустите возможность увидеть это яркое театральное событие, которое станет полезным не только для детей, но и для их родителей!