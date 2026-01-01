Спектакль Сказка о потерянном времени. Наши дни

Оповещения от Киноафиши
0+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 0+

О спектакле

Сказка о потерянном времени: мюзикл для всей семьи

В Музыкально-драматическом театре Екатеринбурга премьера мюзикла «Сказка о потерянном времени. Наши дни» поражает своей энергией и актуальностью. Два школьника, Гоша и Лиза, становятся героями истории, в которой реальная жизнь уступает место виртуальному миру. Они увлечены играми и онлайн-контентом, забывая о школе и дружбе, что приводит к неожиданным последствиям.

Виртуальные волшебницы угрожают забрать у детей самое ценное - их время. Вернувшись из виртуального мира, Гоша и Лиза сталкиваются с тяжелой реальностью: они становятся стариками и понимают, как важны семья, доброта и человеческие отношения. Совершенно случайно в лесу они встречают Кукушку, настоящую хозяйку мира сказок и времени, что открывает новые перспективы для исправления ситуации.

Творческая команда и исполнители

Мюзикл — это не только захватывающая история, но и важная часть программы поддержки детских талантов «Театр открывает Таланты». Режиссером постановки является Александр Стариков, хореографии — Владимир Ковалев, а вокальным руководителем выступает Милена Думачева. В спектакле играют исключительно юные артисты, не старше 18 лет.

В главных ролях:

  • Гоша — Лев Заикин (11 лет),
  • Лиза — Варя Иванова (13 лет),
  • Мама Гоши — Амалия Фейзуллаева (17 лет),
  • Кукушка — Анастасия Куракова.

Виртуальные волшебницы исполняют:

  • Аня Харина (13 лет),
  • Есения Кривошеева (13 лет),
  • Женя Удачина (15 лет),
  • Маша Ермакова (12 лет).

Эффектный состав спектакля дополняют школьники, учителя и сказочные герои, создающие вихревое действие мюзикла. Музыку мюзикла написали Валентин Вяткин, Милена Думачева и Александр Стариков, добавляя нотки современности и актуальности в эту приключенческую историю.

Не упустите возможность увидеть это яркое театральное событие, которое станет полезным не только для детей, но и для их родителей!

Февраль
Апрель
28 февраля суббота
16:00
Центр культуры и искусств «Верх-Исетский» Екатеринбург, пл. Субботников, 1
от 700 ₽
10 апреля пятница
18:30
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
от 600 ₽

Фотографии

Тётушка Чарли
12+
Драма
Тётушка Чарли
1 марта в 18:00 Свердловский театр драмы
от 500 ₽
12+
Кукольный
Про Федота-стрельца, удалого молодца
4 марта в 19:00 Максим-холл
от 1500 ₽
С любовью, Эрнест
12+
Иммерсивный
С любовью, Эрнест
30 апреля в 20:00 Шалом Шанхай
от 1600 ₽
