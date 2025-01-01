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Сказка о попе и работнике его Балде
Билеты от 1800₽
Киноафиша Сказка о попе и работнике его Балде

Спектакль Сказка о попе и работнике его Балде

Постановка
Театр им. Вахтангова 6+
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Интерактивное музыкальное представление по знаменитой сказке А. С. Пушкина

Друзья, ждём вас на удивительное музыкальное интерактивное представление, где каждый зритель станет частью сказочного сюжета! Все роли — от попа и попадьи до работника и озорных чертей — исполняют два талантливых актёра: Олег Лопухов и Николай Романовский.

Поэзия, игра и атмосфера свободы

Вас ожидает динамичная постановка, в которой мгновенно сменяются образы, а комические ситуации и неожиданные вопросы сказочников вовлекают каждого из вас в яркую и весёлую игру. Это будет не просто спектакль, а настоящий праздник! Здесь нет строгих правил и тишины «взрослого» театра, напротив — вам предлагается быть активными участниками происходящего, помогать героям, отвечать на вопросы и даже влиять на развитие сюжета.

Приходите всей семьей за весельем и незабываемым театральным опытом!

Режиссер
Александр Коручеков
В ролях
Олег Лопухов
Николай Романовский
Наталья Туриянская
Николай Мызиков
Евгений Полтораков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
13:00 от 1800 ₽

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