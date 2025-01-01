Спектакль Сказка о попе и работнике его Балде

Интерактивное музыкальное представление по знаменитой сказке А. С. Пушкина

Друзья, ждём вас на удивительное музыкальное интерактивное представление, где каждый зритель станет частью сказочного сюжета! Все роли — от попа и попадьи до работника и озорных чертей — исполняют два талантливых актёра: Олег Лопухов и Николай Романовский.

Поэзия, игра и атмосфера свободы

Вас ожидает динамичная постановка, в которой мгновенно сменяются образы, а комические ситуации и неожиданные вопросы сказочников вовлекают каждого из вас в яркую и весёлую игру. Это будет не просто спектакль, а настоящий праздник! Здесь нет строгих правил и тишины «взрослого» театра, напротив — вам предлагается быть активными участниками происходящего, помогать героям, отвечать на вопросы и даже влиять на развитие сюжета.

Приходите всей семьей за весельем и незабываемым театральным опытом!