Сказка о Попе и работнике его Балде
Сказка о Попе и работнике его Балде

Спектакль Сказка о Попе и работнике его Балде

6+
Режиссер Евгений Филичкин
О спектакле

Скомороший спектакль по мотивам сказки Пушкина

Приглашаем вас на музыкальный спектакль-скоморошьи сказы, созданный по мотивам произведения Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о Попе и работнике его Балде». Это яркое и увлекательное представление наполнено залихватскими русскими плясками скоморохов и забавными персонажами.

Знакомство с героями

Вас ждет встреча с находчивым и веселым Балдой, который не только одолеет бесов, но и умело проучит хитрого Попа. Спектакль также познакомит зрителей с Чертятами и другими колоритными героями. Это отличная возможность для взрослых вспомнить о любимых детских сказках, а для детей — открыть волшебный мир поэзии Пушкина!

Творческая команда

Режиссером-постановщиком выступает Евгений Филичкин, а хореографом — Илона Зинурова. Их совместная работа обещает сделать этот спектакль незабываемым событием в театральной жизни.

Не упустите шанс окунуться в атмосферу русских народных сказок и насладиться мастерством актеров!

