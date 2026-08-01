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Сказка о попе и о работнике его Балде
Киноафиша Сказка о попе и о работнике его Балде

Спектакль Сказка о попе и о работнике его Балде

Постановка
Нижегородский театр кукол 6+
Возраст 6+

О спектакле

Интерактивный спектакль в Нижегородском театре кукол

Нижегородский театр кукол представляет интерактивный спектакль по сказке А. С. Пушкина «Сказка о попе и работнике его Балде» в постановке заслуженного артиста России Александра Носова. Этот яркий и увлекательный спектакль объединяет традиции народного театра и современные игровые практики.

Участие зрителей

Главная особенность спектакля — активное участие зрителей. С первых минут они погружаются в процесс через пальчиковую гимнастику, которая помогает «разогреть» внимание и воображение. Постепенно граница между сценой и залом исчезает: зрители становятся соавторами действий, создают звуковую атмосферу, двигаются и берут на себя роли персонажей, включая образы животных и сказочных существ.

Технические особенности

Спектакль выполнен в системе пальчиковых кукол — одной из самых древних форм театра. Миниатюрные головы кукол надеваются на палец и управляются одной кистью, что делает игру простой и выразительной. Такой формат возвращает зрителя к истокам театрального искусства, где главной становится живая энергия актера и воображение зрителей.

Камерный формат

Камерный формат спектакля подчеркивает его мобильность, доступность и народную природу. «Сказка о попе и работнике его Балде» станет отличным выбором для тех, кто ценит интерактивные постановки и традиционные театральные формы.

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В других городах
Август
Сентябрь
23 августа воскресенье
17:00
Нижегородский театр кукол Нижний Новгород, Б. Покровская, 39
от 600 ₽
13 сентября воскресенье
11:00
Нижегородский театр кукол Нижний Новгород, Б. Покровская, 39
от 600 ₽
13:00
Нижегородский театр кукол Нижний Новгород, Б. Покровская, 39
от 600 ₽

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