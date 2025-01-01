Спектакль Сказка о мертвой царевне

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» - волшебство по Пушкину

Театр имени Ленсовета приглашает зрителей на спектакль, основанный на знаменитой сказке Александра Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Это история, пропитанная древнерусскими мотивами и отражающая простые радости и горести, связанные с Любовью и Истиной.

Магия пушкинского слова

Зрители смогут насладиться уникальной атмосферой, созданной в спектакле благодаря магии пушкинского слова. События разворачиваются в волшебном мире, где добро преодолевает злое, а надежда на возрождение вдохновляет. Сакральные образы, переданные поэту в детстве няней Ариной Родионовной, помогают создавать неповторимый настрой.

Восхищение и признание

Спектакль удостоен диплома XXXII фестиваля "Театры Санкт-Петербурга - детям" в номинации "Лучший драматический спектакль". Актриса Наталья Шамина была отмечена дипломом за лучшую работу в роли Злой Царицы. Это подтверждает высокий уровень исполнения и профессионализм всей труппы.

Режиссура и атмосферность

Под руководством режиссера Марии Романовой, спектакль обещает стать добрым и лукавым представлением, пронизанным светом и теплом любви. Ожидайте волшебных моментов и неожиданных поворотов сюжетной линии, которые сделают этот вечер незабываемым.

Для кого этот спектакль

Спектакль будет интересен всем любителям классики и волшебных историй. Он подойдет не только для детей, но и для взрослых, которые хотят вернуться в мир детских мечтаний и чудес.

Не упустите возможность стать частью этой удивительной истории о любви и борьбе за счастье!