Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сказка о мертвой царевне
Киноафиша Сказка о мертвой царевне

Спектакль Сказка о мертвой царевне

Постановка
Театр им. Ленсовета 6+
Продолжительность 50 минут без антракта
Возраст 6+

О спектакле

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» - волшебство по Пушкину

Театр имени Ленсовета приглашает зрителей на спектакль, основанный на знаменитой сказке Александра Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Это история, пропитанная древнерусскими мотивами и отражающая простые радости и горести, связанные с Любовью и Истиной.

Магия пушкинского слова

Зрители смогут насладиться уникальной атмосферой, созданной в спектакле благодаря магии пушкинского слова. События разворачиваются в волшебном мире, где добро преодолевает злое, а надежда на возрождение вдохновляет. Сакральные образы, переданные поэту в детстве няней Ариной Родионовной, помогают создавать неповторимый настрой.

Восхищение и признание

Спектакль удостоен диплома XXXII фестиваля "Театры Санкт-Петербурга - детям" в номинации "Лучший драматический спектакль". Актриса Наталья Шамина была отмечена дипломом за лучшую работу в роли Злой Царицы. Это подтверждает высокий уровень исполнения и профессионализм всей труппы.

Режиссура и атмосферность

Под руководством режиссера Марии Романовой, спектакль обещает стать добрым и лукавым представлением, пронизанным светом и теплом любви. Ожидайте волшебных моментов и неожиданных поворотов сюжетной линии, которые сделают этот вечер незабываемым.

Для кого этот спектакль

Спектакль будет интересен всем любителям классики и волшебных историй. Он подойдет не только для детей, но и для взрослых, которые хотят вернуться в мир детских мечтаний и чудес.

Не упустите возможность стать частью этой удивительной истории о любви и борьбе за счастье!

Купить билет на спектакль Сказка о мертвой царевне

Помощь с билетами
В других городах
Январь
7 января среда
12:00
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
от 800 ₽
14:00
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
от 800 ₽
18 января воскресенье
14:00
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
от 800 ₽
16:00
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
от 800 ₽

В ближайшие дни

Трое на качелях
16+
Драма
Трое на качелях
23 января в 19:00 Театр на Васильевском
от 600 ₽
Волшебный полет над Багдадом
6+
Детский
Волшебный полет над Багдадом
3 января в 16:00 Молодежный театр на Фонтанке
от 500 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
19 июля в 13:00 Casino Museum
от 900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше