Сказка о мертвой царевне

Зрители приглашаются на уникальное музыкально-литературное представление для всей семьи, основанное на поэме Александра Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». Это чудесное событие обещает стать настоящим праздником искусства.
В программе сочетаются фольклорные мотивы с произведениями русских и советских композиторов. Удивительные тембры народных инструментов будут гармонично переплетаться с голосами персонажей и рифмами пушкинских стихотворных сказок, создавая волшебную атмосферу.
Не упустите возможность погрузиться в мир пушкинской сказки, в котором традиции русского фольклора переплетаются с современными музыкальными интерпретациями. Оживите воспоминания о детстве и насладитесь поэзией великого русского поэта в исполнении звезды театра и кино, Екатерины Гусевой.