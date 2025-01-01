Сказка о мертвой царевне

Музыкально-литературное представление по Пушкину

Зрители приглашаются на уникальное музыкально-литературное представление для всей семьи, основанное на поэме Александра Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». Это чудесное событие обещает стать настоящим праздником искусства.

Исполнители

Заслуженная артистка России Екатерина Гусева (художественное слово, вокал);

Оркестр русских народных инструментов имени В. А. Салина, обладатель Гран-при и лауреат всероссийских и международных конкурсов.

Уникальная музыкальная палитра

В программе сочетаются фольклорные мотивы с произведениями русских и советских композиторов. Удивительные тембры народных инструментов будут гармонично переплетаться с голосами персонажей и рифмами пушкинских стихотворных сказок, создавая волшебную атмосферу.

Не упустите возможность погрузиться в мир пушкинской сказки, в котором традиции русского фольклора переплетаются с современными музыкальными интерпретациями. Оживите воспоминания о детстве и насладитесь поэзией великого русского поэта в исполнении звезды театра и кино, Екатерины Гусевой.