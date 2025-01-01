Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сказка о мертвой царевне
Киноафиша Сказка о мертвой царевне

Сказка о мертвой царевне

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкально-литературное представление по Пушкину

Зрители приглашаются на уникальное музыкально-литературное представление для всей семьи, основанное на поэме Александра Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». Это чудесное событие обещает стать настоящим праздником искусства.

Исполнители

  • Заслуженная артистка России Екатерина Гусева (художественное слово, вокал);
  • Оркестр русских народных инструментов имени В. А. Салина, обладатель Гран-при и лауреат всероссийских и международных конкурсов.

Уникальная музыкальная палитра

В программе сочетаются фольклорные мотивы с произведениями русских и советских композиторов. Удивительные тембры народных инструментов будут гармонично переплетаться с голосами персонажей и рифмами пушкинских стихотворных сказок, создавая волшебную атмосферу.

Не упустите возможность погрузиться в мир пушкинской сказки, в котором традиции русского фольклора переплетаются с современными музыкальными интерпретациями. Оживите воспоминания о детстве и насладитесь поэзией великого русского поэта в исполнении звезды театра и кино, Екатерины Гусевой.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 29 октября
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
12:00 от 1000 ₽

Фотографии

Сказка о мертвой царевне Сказка о мертвой царевне Сказка о мертвой царевне Сказка о мертвой царевне Сказка о мертвой царевне Сказка о мертвой царевне Сказка о мертвой царевне Сказка о мертвой царевне Сказка о мертвой царевне Сказка о мертвой царевне Сказка о мертвой царевне Сказка о мертвой царевне Сказка о мертвой царевне Сказка о мертвой царевне Сказка о мертвой царевне Сказка о мертвой царевне Сказка о мертвой царевне Сказка о мертвой царевне Сказка о мертвой царевне

В ближайшие дни

От фолка до джаза
6+
Фолк
От фолка до джаза
27 марта в 19:00 Органный зал Пермской филармонии
от 500 ₽
Оркестр CAGMO. Саундтреки Эйнауди. Двойной концерт при свечах
6+
Неоклассика
Оркестр CAGMO. Саундтреки Эйнауди. Двойной концерт при свечах
12 сентября в 19:00 Большой зал Пермской филармонии
от 2800 ₽
Магия Севера: Олена Уутай
6+
Этно
Магия Севера: Олена Уутай
22 сентября в 19:00 Большой зал Пермской филармонии
от 600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше