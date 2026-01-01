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Сказка о мертвой царевне и семи богатырях
Киноафиша Сказка о мертвой царевне и семи богатырях

Спектакль Сказка о мертвой царевне и семи богатырях

Постановка
Театр сказки 6+
Режиссер Светлана Дорожко
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 6+

О спектакле

Волшебная Пушкинская история в новом свете

Спектакль "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях" перенесет вас в мир, полный волшебства и приключений. Это классическая сказка о прекрасной царевне, злой мачехе с говорящим зеркалом и бесстрашном королевиче Елисее, который ради любви преодолевает все преграды — от небес до глубин земли.

Комическое представление от семи Старух-Чернавок

Интересный подход к постановке: история рассказывается через призму семи комических Старух-Чернавок. Эти персонажи, сыгранные семью актерами в масках, создают динамичное и музыкальное действо в условном «берёзовом» пространстве.

Оживление пушкинского текста

Пушкинская сказка оживает в оригинальной подаче через приговоры, хороводы, считалки и сплетни. Персонажи, выполненные в масках и куклах разных систем, а также подвижные декорации, создают яркое и запоминающееся сценическое пространство.

Уникальное прочтение сказки

Каждый постановщик по-своему интерпретирует эту знаменитую сказку, что делает её разнообразной и увлекательной. Мы уверены, что это прочтение будет вам интересно и подарит множество положительных эмоций.

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В других городах
Октябрь
30 октября пятница
12:00
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
от 600 ₽

Фотографии

Сказка о мертвой царевне и семи богатырях Сказка о мертвой царевне и семи богатырях Сказка о мертвой царевне и семи богатырях

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