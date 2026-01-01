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Киноафиша Сказка о мертвой царевне и семи богатырях

Спектакль Сказка о мертвой царевне и семи богатырях

Постановка
Новосибирский театр кукол 6+
Возраст 6+

О спектакле

«Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» в Новосибирском театре кукол

Приглашаем вас окунуться в мир русских народных сказок с новым спектаклем «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» в Новосибирском театре кукол. Этот спектакль оживляет классическую сказку Пушкина, превращая её в волшебное и яркое театральное представление.
 

Сюжет и персонажи

В центре сюжета — трагическая история мёртвой царевны и её верных защитников, семи богатырей. Зрителей ждёт встреча с великолепными куклами, оживающими на сцене и погружающими в атмосферу древних сказаний. Сюжет расскажет о героизме и благородстве богатырей, их преданности и мужестве в борьбе с тёмными силами.

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