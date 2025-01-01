Спектакль Сказка о мертвой царевне и семи богатырях

Сказка Пушкина в постановке Брянского ТЮЗа на Страстном

Зрители Брянского ТЮЗа смогут насладиться увлекательной инсценировкой сказки Пушкина о царевне, которую за красоту и скромность невзлюбила мачеха-царица. Она отправила падчерицу на погибель в лес, а затем отравила её до состояния летаргического сна. Эта история знакома многим благодаря экранизациям и мультфильмам.

Сказка рассказывает о том, как царевну спас её жених — королевич Елисей. Интересно, что пушкинская поэтическая сказка создана по сюжету народной сказки «Волшебное зеркальце», которая также легла в основу знаменитой сказки братьев Гримм «Белоснежка», написанной в 1812 году.

Новая интерпретация классики

Для постановщика Андрея Радочинского, который работает в Астрахани, задача адаптации известного сюжета стала настоящим вызовом. Он и команда единомышленников блестяще справились с этой задачей, предложив зрителям новаторский подход к классической сказке.

Жанр постановки определён как «Игра в одном действии». Это значит, что классическая сюжетная линия превращается в игру детей, которые в игровой форме взаимодействуют с куклами-персонажами, тем самым знакомя зрителей с историей Пушкина.

Театральная игра и глубокие эмоции

Однако такой простой ход ставит перед актёрами Брянского ТЮЗа усложнённую задачу — сыграть куклу или игрушку, которая, в свою очередь, изображает персонажей сказки Пушкина. Как актёры справляются с этой задачей, остаётся загадкой, однако это добавляет интереса к спектаклю!

По отзывам зрителей, спектакль поражает своими необычными декорациями и костюмами. Детские игрушки, куклы, клоуны и балерины помогают передать главную идею спектакля — идею игры, которая позволяет юным зрителям прочувствовать сложные эмоции, оставаясь при этом в атмосфере сказки.

Команда постановки

Инсценировка сказки выполнена режиссёром-постановщиком Андреем Радочинским, который зарекомендовал себя успешными спектаклями в Астрахани, Липецке и других городах. Его работы, адресованные различным возрастным группам, пользуются популярностью у зрителей.

Художником-постановщиком выступила Татьяна Колесникова, а балетмейстером-постановщиком — Ольга Эктова, обе из Астрахани. Спектакль несомненно понравится юным зрителям разных возрастов — как тем, кто только собирается в школу, так и школьникам младших и средних классов.