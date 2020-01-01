Спектакль Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях

Знакомая история в новом свете

Спектакль для детей от 6 лет открывает пушкинскую сказку о любви, победившей смерть, с неожиданной стороны. Вместе с героями сказки зрители узнают и другую историю — о любви Александра Пушкина к Наталье Гончаровой. Строки из переписки поэта с женой и друзьями, его дневниковые записи превращают постановку в уникальное сочетание литературного и театрального искусства.

Впервые о великом авторе

Этот спектакль становится моментом, когда ребенок задумывается, что у сказки есть автор — живая личность с интересной судьбой. Пушкин, пылкий и любящий, словно становится участником сказочного действа.

Яркое театральное впечатление

Необычное сценическое решение, удивительной красоты куклы и прекрасная музыка создают атмосферу, которая запоминается надолго. Захватывающий сюжет поднимает серьезные темы — жизнь и смерть, любовь и предательство, добро и зло, — и смотрится на одном дыхании.