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Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях
Билеты от 2000₽
Киноафиша Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях

Спектакль Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях

Пушкинская сказка, в которую по ходу дела вмешивается сам автор.
Постановка
Театр детской книги «Волшебная лампа» 6+
Режиссер Владимир Штейн
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Знакомая история в новом свете

Спектакль для детей от 6 лет открывает пушкинскую сказку о любви, победившей смерть, с неожиданной стороны. Вместе с героями сказки зрители узнают и другую историю — о любви Александра Пушкина к Наталье Гончаровой. Строки из переписки поэта с женой и друзьями, его дневниковые записи превращают постановку в уникальное сочетание литературного и театрального искусства.

Впервые о великом авторе

Этот спектакль становится моментом, когда ребенок задумывается, что у сказки есть автор — живая личность с интересной судьбой. Пушкин, пылкий и любящий, словно становится участником сказочного действа.

Яркое театральное впечатление

Необычное сценическое решение, удивительной красоты куклы и прекрасная музыка создают атмосферу, которая запоминается надолго. Захватывающий сюжет поднимает серьезные темы — жизнь и смерть, любовь и предательство, добро и зло, — и смотрится на одном дыхании.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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Фотографии

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