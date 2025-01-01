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Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях
Киноафиша Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях

Спектакль Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях

Постановка
Театр им. Ленсовета 6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль по сказке Пушкина

Приглашаем вас на волшебный спектакль «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», поставленный талантливым режиссёром Марией Романовой. Это постановка, в которой оживают древние традиции и ценности Руси.

Магия и поэзия

Погрузитесь в магию пушкинского слова, переданную через сакральные образы, которые поэт впитал от своей няни Арины Родионовны. Спектакль раскрывает перед зрителем красоту и нежность русской души, сочетая в себе печаль об утрате и надежду на возрождение.

Тема и идеи

В этом сказочном мире, полном доброты и озорства, добро неизменно побеждает зло. Сила любви и продолжение жизни становятся главными героями, противостоящими низким людским порокам.

Не упустите возможность увидеть это удивительное представление, которое подарит вам незабываемые впечатления и погрузит в атмосферу истинной русской сказки.

Режиссер
Мария Романова
В ролях
Алиса Рейфер
Максим Сапранов
Сергей Филипович
Дмитрий Хасанов
Наталья Шамина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
12:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 5 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
13:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 9 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
13:00 от 600 ₽ 15:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 15 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
13:00 от 600 ₽ 15:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 14 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
13:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 7 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
12:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 18 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
14:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽

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