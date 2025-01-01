Спектакль Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях

Особенности постановки

Спектакль «‎Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» представлен на Малой сцене театра НОВАТ. Режиссёр-постановщик Вячеслав Стародубцев воплотил его в традициях большой русской оперы. Здесь участвует хор, придающий особую масштабность всему действию, а живописные декорации и исторические костюмы погружают зрителей в былинно-сказочный мир. Сценическое пространство наполнено творчеством великих русских живописцев – Виктора Васнецова, Ивана Шишкина, Ивана Билибина. Сцена превращается в художественную экспозицию, где знаменитые полотна представлены видеопроекцией и репродукциями картин.

Для зрителей это увлекательное путешествие в мир русской классической музыки, живописи, литературы и фольклора. «‎Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» – одно из самых известных произведений А.С. Пушкина. Написанная в Болдино осенью 1833 года, сказка основана на русских народных мотивах, записанных Пушкиным в селе Михайловском. Сюжет перекликается с «‎Белоснежкой и семью гномами» братьев Гримм, однако Пушкин создаёт свою самобытную и поэтичную историю.

История создания оперы

Заслуженный деятель искусств России композитор Виктор Васильевич Плешак – автор оперы «‎Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», написанной в 1986 году. Его творчество охватывает симфонии, песни, театральные сочинения, оперы, балеты и мюзиклы. Премьера оперы состоялась в 1989 году на сцене Новосибирской оперы по инициативе И.А. Зака, первого главного дирижёра театра.



В июне 2022 года опера Плешака вернулась на новосибирскую сцену в новом сценическом и музыкальном прочтении. Этот показ стал первым ярким событием проекта «‎Пушкиниана» НОВАТа.