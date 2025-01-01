Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях
Киноафиша Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях

Спектакль Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях

Постановка
НОВАТ 6+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Особенности постановки

Спектакль «‎Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» представлен на Малой сцене театра НОВАТ. Режиссёр-постановщик Вячеслав Стародубцев воплотил его в традициях большой русской оперы. Здесь участвует хор, придающий особую масштабность всему действию, а живописные декорации и исторические костюмы погружают зрителей в былинно-сказочный мир. Сценическое пространство наполнено творчеством великих русских живописцев – Виктора Васнецова, Ивана Шишкина, Ивана Билибина. Сцена превращается в художественную экспозицию, где знаменитые полотна представлены видеопроекцией и репродукциями картин.

Для зрителей это увлекательное путешествие в мир русской классической музыки, живописи, литературы и фольклора. «‎Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» – одно из самых известных произведений А.С. Пушкина. Написанная в Болдино осенью 1833 года, сказка основана на русских народных мотивах, записанных Пушкиным в селе Михайловском. Сюжет перекликается с «‎Белоснежкой и семью гномами» братьев Гримм, однако Пушкин создаёт свою самобытную и поэтичную историю.

История создания оперы

Заслуженный деятель искусств России композитор Виктор Васильевич Плешак – автор оперы «‎Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», написанной в 1986 году. Его творчество охватывает симфонии, песни, театральные сочинения, оперы, балеты и мюзиклы. Премьера оперы состоялась в 1989 году на сцене Новосибирской оперы по инициативе И.А. Зака, первого главного дирижёра театра.

В июне 2022 года опера Плешака вернулась на новосибирскую сцену в новом сценическом и музыкальном прочтении. Этот показ стал первым ярким событием проекта «‎Пушкиниана» НОВАТа.

Режиссер
Вячеслав Стародубцев
В ролях
Юлия Юмаева
Владимир Кучин
Ольга Колобова
Елизавета Целикова
Екатерина Марзоева
Подборки
Спектакли по Пушкинской карте в Новосибирске Спектакли по Пушкинской карте в Новосибирске

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 21 сентября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
13:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Два мужа одной жены
16+
Комедия
Два мужа одной жены
7 сентября в 18:00 Евразия
от 1500 ₽
Былое и дамы. Женские истории
16+
Кукольный Сторителлинг
Былое и дамы. Женские истории
30 июля в 18:30 Новосибирский театр кукол
Билеты
Соловей
6+
Опера Премьера
Соловей
22 октября в 19:00 НОВАТ
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше