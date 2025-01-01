Спектакль Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях

Спектакль по сказке Пушкина в Театральный центр «На Страстном»

Театральный фестиваль «Школьная классика» представляет яркий спектакль для юных зрителей. В Брянском областном театре юного зрителя состоялась премьера спектакля-сказки по известному произведению А.С. Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Эта сказка знакома каждому школьнику благодаря бессмертным строкам: «Свет мой, зеркальце! скажи, Да всю правду доложи: Я ль на свете всех милее, Всех румяней и белее?»

Волшебная история о любви и преодолении

История о царской дочери, которую мачеха-царица отправила на погибель в лес, а затем отравила до состояния летаргического сна, известна также многим по экранизациям и мультфильмам. Все, кто знаком с литературой для школьной программы, знают о том, как царевну спасает её жених – королевич Елисей.

Пушкинская поэтическая сказка основана на сюжете народной сказки «Волшебное зеркальце», который также лег в основу известной сказки братьев Гримм «Белоснежка», написанной в 1812 году. Перед режиссёром Андреем Радочинским (г. Астрахань) стояла задача сделать популярный сюжет новым и увлекательным.

Новаторский подход к классическому сюжету

Постановка определена как «Игра в одном действии». Это означает, что сказка Пушкина превращается в игру детей с куклами-персонажами, которая помогает зрителям глубже понять и прочувствовать историю. Актёры Брянского ТЮЗа испытывают сложную задачу: им нужно сыграть куклу или игрушку, которая, в свою очередь, играет персонажей сказки. Как им это удаётся – остаётся лишь догадываться. Однако это только добавляет интриги к предстоящей премьере!

Впечатляющие декорации и костюмы

Все, кто присутствовал на премьере, отметили необычные декорации и уникальные костюмы персонажей. Детские игрушки, куклы, клоуны и балерины создают яркую атмосферу и помогают глубже понять пушкинский сюжет, представленный через игру Девочки (актриса Анастасия Крестенкова), которая играет Царевну, и Мальчика (артист Алексей Кочетов), он же королевич Елисей. Этот красочный кордебалет воплощает главную идею спектакля – игру, которая позволяет детям познакомиться с самыми сложными эмоциями, зная, что всё обязательно закончится хорошо.

Команда талантливых профессионалов

Инсценировка сказки выполнена режиссёром Андреем Радочинским, который зарекомендовал себя успешными постановками в Астрахани, Липецке и других городах, его спектакли пользуются популярностью у зрителей всех возрастов. Также он является преподавателем актерского мастерства и театральных дисциплин. Художником-постановщиком спектакля выступила Татьяна Колесникова (г. Астрахань), а балетмейстером-постановщиком – Ольга Эктова (г. Астрахань).

Спектакль обязательно понравится юным зрителям разных возрастов – как тем, кто только начинает свой путь в школе, так и детям младших и средних классов.