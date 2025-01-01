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Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях
Киноафиша Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях

Спектакль Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях

Постановка
Пушкинская школа Владимира Рецептера 12+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль по сказке А. С. Пушкина к 225-летию со дня рождения писателя

Приглашаем юных зрителей и их родителей на спектакль, основанный на любимой с детства пушкинской сказке. Мероприятие приурочено к 225-летию со дня рождения великого поэта и затрагивает вечные темы противостояния добра и зла в душе каждого человека.

Новый взгляд на классические образы

В своей сказке Пушкин противопоставляет внешнюю и внутреннюю красоту, используя образы завистливой Царицы и чистосердечной Царевны. Однако спектакль предлагает взглянуть на героинь под новым углом, понимая, какая сила движет их поступками. Это дает возможность найти в своей душе сочувствие к каждой из них.

Драматическая глубина и актуальность тем

Сохраняя пушкинскую легкость, знакомый сюжет в исполнении четырех поколений воспитанников «Пушкинской школы Владимира Рецептера» обретает подлинную драматическую глубину. Спектакль приглашает зрителей к размышлению о добре и зле, истинной и ложной красоте, зависти и доброте — темах, которые волнуют нас на протяжении двух веков.

Участники спектакля

В спектакле принимают участие:

  • Семён Вашулевский
  • Артём Виткалов
  • Денис Волков
  • Наталья Гулина
  • Анна Дёмина
  • Михаил Кудрин
  • Владислав Лаппо
  • Анна Миронова
  • Иван Мозжевилов
  • Григорий Печкысев
  • Вета Росина
  • Денис Третьяков
  • Павел Хазов
  • Максим Гусев
  • Айгиз Фаттахов (студенты РГИСИ, курс В. Э. Рецептера)

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который объединяет поколения и продолжает традиции пушкинской классики!

Режиссер
Денис Волков
В ролях
Семен Вашулевский
Артем Виткалов
Денис Волков
Наталья Гулина
Анна Демина

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 сентября
Пушкинская школа Владимира Рецептера Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
17:00 от 1200 ₽

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