Спектакль Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях

Спектакль по сказке А. С. Пушкина к 225-летию со дня рождения писателя

Приглашаем юных зрителей и их родителей на спектакль, основанный на любимой с детства пушкинской сказке. Мероприятие приурочено к 225-летию со дня рождения великого поэта и затрагивает вечные темы противостояния добра и зла в душе каждого человека.

Новый взгляд на классические образы

В своей сказке Пушкин противопоставляет внешнюю и внутреннюю красоту, используя образы завистливой Царицы и чистосердечной Царевны. Однако спектакль предлагает взглянуть на героинь под новым углом, понимая, какая сила движет их поступками. Это дает возможность найти в своей душе сочувствие к каждой из них.

Драматическая глубина и актуальность тем

Сохраняя пушкинскую легкость, знакомый сюжет в исполнении четырех поколений воспитанников «Пушкинской школы Владимира Рецептера» обретает подлинную драматическую глубину. Спектакль приглашает зрителей к размышлению о добре и зле, истинной и ложной красоте, зависти и доброте — темах, которые волнуют нас на протяжении двух веков.

Участники спектакля

В спектакле принимают участие:

Семён Вашулевский

Артём Виткалов

Денис Волков

Наталья Гулина

Анна Дёмина

Михаил Кудрин

Владислав Лаппо

Анна Миронова

Иван Мозжевилов

Григорий Печкысев

Вета Росина

Денис Третьяков

Павел Хазов

Максим Гусев

Айгиз Фаттахов (студенты РГИСИ, курс В. Э. Рецептера)

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который объединяет поколения и продолжает традиции пушкинской классики!