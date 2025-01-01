Спектакль Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях

Приглашаем юных зрителей и их родителей на спектакль, основанный на любимой с детства пушкинской сказке. Мероприятие приурочено к 225-летию со дня рождения великого поэта и затрагивает вечные темы противостояния добра и зла в душе каждого человека.
В своей сказке Пушкин противопоставляет внешнюю и внутреннюю красоту, используя образы завистливой Царицы и чистосердечной Царевны. Однако спектакль предлагает взглянуть на героинь под новым углом, понимая, какая сила движет их поступками. Это дает возможность найти в своей душе сочувствие к каждой из них.
Сохраняя пушкинскую легкость, знакомый сюжет в исполнении четырех поколений воспитанников «Пушкинской школы Владимира Рецептера» обретает подлинную драматическую глубину. Спектакль приглашает зрителей к размышлению о добре и зле, истинной и ложной красоте, зависти и доброте — темах, которые волнуют нас на протяжении двух веков.
В спектакле принимают участие:
Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который объединяет поколения и продолжает традиции пушкинской классики!