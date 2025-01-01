Спектакль Сказка о маленьком принце

«Маленький принц». Знаковый спектакль РИФа на сцене Омского дома актера

Спектакль «Маленький принц» стал настоящим знаковым событием для нашего театра. Он занимает особое место в истории РИФа, поскольку на протяжении 40 лет в этой постановке выступали многие поколения рифовцев.

Награды и достижения

Предыдущая версия спектакля, созданная известным режиссером из Санкт-Петербурга Анастасией Гололобовой, собрала множество наград на международных фестивалях, включая Гран-при Старейшего омского театрального фестиваля «Театральная весна». Это подчеркивает высокое качество и популярность постановки.

Музыка спектакля

В спектакле звучат авторские песни выпускников театра Ольги Саниной и Михаила Клюшникова, известной группы «Моя дорогая». Зрители смогут насладиться любимыми композициями, такими как «Песня Фонарщика» и «Песня Розы». Все это создает уникальную атмосферу, в которой Маленький принц вновь отправляется в полет в белом плаще под звёздами.

Не упустите возможность увидеть этот незабываемый спектакль и стать частью волшебного мира, который так любит публика!