Поучительная, но не скучная история, разыгранная на троих

Приглашаем вас на увлекательный спектакль «Сказка о капризной принцессе и короле лягушек»! Это поучительная, но далеко не скучная история о капризной Принцессе, которая однажды встречает Повелителя Всех Лягушек, живущего в Королевском пруду.

Необычный подарок и увлекательные персонажи

Принцесса получит от Лягушки необычный подарок, который изменит её жизнь. В истории также появится Принц, увлеченный сказками, и Фрейлины, которые не могут удержаться от шуток и шалостей друг с другом.

Театр уличных артистов

Спектакль будет разыгран тремя талантливыми уличными артистами. Эти мастера своего дела удивят вас не только игрой, но и оригинальными куклами, музыкой и даже акробатическими трюками! Артисты стремятся завоевать внимание зрителей, ведь от этого зависит их заработок. Если публика не бросает монет, они останутся голодными!

Сказка, которую можно смотреть с любого места

Спектакль построен так, что его можно начать смотреть с любого места. Артисты расскажут историю, которая не только поучительна, но и полна юмора и удивительных моментов. Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального опыта!

Приходите и погрузитесь в мир волшебства, где каждая деталь может удивить и порадовать!