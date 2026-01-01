Оповещения от Киноафиши
Сказка о храбром Слонёнке
Киноафиша Сказка о храбром Слонёнке

Спектакль Сказка о храбром Слонёнке

Постановка
Театр «Муха» 0+
Возраст 0+

О спектакле

Приключения храброго слонёнка в театре «Муха»

В Театре «Муха» состоится спектакль по мотивам книги Сесил Джослин «Храбрый слонёнок» (перевод Натальи Калошиной). Этот весёлый и задорный рассказ о слонёнке, который готовится к своему первому самостоятельному приключению, станет ярким событием для всей семьи.

Слонёнок решает, что готов к опасным приключениям. Он наедается впрок, одевается потеплее, вооружается саблей и фонарём, прощается с родителями и... отправляется в свою спальню — один, без взрослых! Именно в этой привычной обстановке и начинаются его удивительные приключения.

Спектакль наполнен неожиданными поворотами сюжета и юмором, что сделает его интересным как для детей, так и для их родителей. Рекомендовано для зрителей старше 3 лет.

