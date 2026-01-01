Спектакль Сказка о глупом мышонке

Поучительная история о глупости и мудрости в Дагестанском театре кукол

«Сказка о глупом мышонке» — одна из самых известных и любимых детских сказок С. Маршака, которая в новом исполнении появляется на сцене дагестанского театра кукол. Это произведение не только знакомит детей с мелодичностью русского языка, но и учит важным жизненным урокам: как нужно вести себя с родителями и окружающими людьми, что важно не только слушаться, но и думать.

История создания сказки

Сказка была написана в далеком 1923 году, в сложный для семьи писателя период. Старший сын Маршака, Иммануэль, тяжело болел и нуждался в срочном лечении, но для этого требовалась немалая сумма денег. Чтобы собрать средства, Самуил Маршак написал свою знаменитую детскую сказку всего за одну ночь. Это произведение не только спасло жизнь его сыну, но и стало основой для многочисленных постановок в театрах страны.

Добрая и музыкальная история

Спектакль в дагестанском театре кукол переносит детей в мир доброты и мудрости. Живое музыкальное оформление, яркие куклы и увлекательное содержание позволяют маленьким зрителям с удовольствием следить за приключениями глупого мышонка, который учит нас важным истинам жизни.

Популярность и значимость

Сказка Маршака остаётся актуальной и любимой в детских театрах нашей страны. Даггостеатр кукол также с удовольствием вновь обращается к этому произведению, которое на протяжении многих лет приносит радость и важные уроки детям всех возрастов.