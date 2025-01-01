Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сказка о глупом мышонке
Киноафиша Сказка о глупом мышонке

Спектакль Сказка о глупом мышонке

0+
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль по сказке Маршака для самых маленьких

Спектакль создан по мотивам известной сказки С. Маршака «Сказка о глупом мышонке». В центре сюжета — маленький Мышонок, которому мама никак не может найти подходящую няньку.

Персонажи

В процессе поиска Мышонка пытаются уложить спать различные сказочные персонажи: заботливая Тетушка Лошадка, мудрая Щука, веселая Лягушка, хитрая Кошечка и озорная Свинка. Каждый из них приносит свою уникальную заботу и шутки в эту увлекательную историю.

Темы и послание

Спектакль учит важности заботы, дружбы и взаимодействия, а также показывает, как разные подходы могут помочь в решении одной и той же задачи.

Для кого?

Эта история будет интересна детям и их родителям, создавая атмосферу тепла и доброты.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 сентября
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
11:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 22 сентября
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
18:00 от 980 ₽

В ближайшие дни

Щелкунчик. Классический балет с видеоэффектами
6+
Балет
Щелкунчик. Классический балет с видеоэффектами
24 августа в 15:00 Эрмитажный театр
от 3500 ₽
Прогулка по Михайловскому театру
6+
Иммерсивный
Прогулка по Михайловскому театру
19 сентября в 16:30 Михайловский театр
Билеты
Блуждающие звезды
12+
Драма
Блуждающие звезды
23 сентября в 19:00 Дом Кочневой
от 900 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше