Спектакль Сказка о глупом мышонке

Спектакль по сказке Маршака для самых маленьких

Спектакль создан по мотивам известной сказки С. Маршака «Сказка о глупом мышонке». В центре сюжета — маленький Мышонок, которому мама никак не может найти подходящую няньку.

Персонажи

В процессе поиска Мышонка пытаются уложить спать различные сказочные персонажи: заботливая Тетушка Лошадка, мудрая Щука, веселая Лягушка, хитрая Кошечка и озорная Свинка. Каждый из них приносит свою уникальную заботу и шутки в эту увлекательную историю.

Темы и послание

Спектакль учит важности заботы, дружбы и взаимодействия, а также показывает, как разные подходы могут помочь в решении одной и той же задачи.

Для кого?

Эта история будет интересна детям и их родителям, создавая атмосферу тепла и доброты.