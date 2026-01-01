Сказка о заботе и любви для малышей

Что может быть лучше маминой заботы и ласки? А колыбельная песня — разве кто-то может спеть её лучше, чем мама? В этом спектакле мы погружаемся в мир капризного маленького мышонка, который только начинает осознавать эту истину.

Путешествие в поисках идеальной колыбельной

Наш герой отправляется в увлекательное путешествие в поисках «идеальной колыбельной». По пути он встречает множество соседей, среди которых есть даже «певица». Однако ни один из них не смог успокоить мышонка так, чтобы он наконец заснул.

Неожиданный поворот

И вот, неожиданно, помощь приходит откуда не ждали — от кошки! Как завершится эта история? Чему она научит нашего глупого малыша?

Приглашаем вас узнать это на спектакле, наполненном теплом и мудростью, который порадует зрителей всех возрастов!