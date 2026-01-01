Кукольная сказка о глупом мышонке

«Спи, Мышонок, сладко-сладко!» — такими словами разные няни убаюкивают неугомонного малыша. Каждая из них приносит свою уникальную историю, превращая вечер в череду увлекательных встреч.

Сладкоголосая Кошка и неожиданный поворот

Когда к кроватке приближается сладкоголосая Кошка, Мышонку уже не до сна — пора спасаться бегством! Как сложатся события и кто в этой сказке окажется глупым, а кто умным и находчивым, зрители узнают только в конце.

Счастливый финал

Несмотря на все приключения, сказка обязательно порадует счастливым концом.

Приглашаем вас на волшебное представление, где каждый момент принесет радость и удивление!