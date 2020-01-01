Интерактивная сказка по С.Я. Маршаку в Московском кукольном театре

Приглашаем вас на незабываемое театральное представление — интерактивную сказку «Мама-мышь», основанную на произведении знаменитого детского писателя С.Я. Маршака. Эта увлекательная история о заботливой маме и капризном мышонке порадует как детей, так и их родителей.

Сюжет

В сказке маленькая Мама-мышь пытается уложить своего непоседливого мышонка спать, напевая ему колыбельную. Однако капризный мышонок оказывается не в восторге от её пения. В поисках идеальной няньки Мама-мышь обращается к разным животным: утке, жабе, лошадке, курочке, щуке и свинке. Но, к сожалению, ни одно из их исполнений не устраивает малыша.

Музыка и интерактивность

Как же закончится эта история? Сладкое мурлыканье кошки оказывается единственным звуком, который понравился непоседе. Но когда Мама-мышь возвращается, её деточка уже пропала из кроватки. Что же с ним произошло? Это интригующее развитие событий не оставит равнодушным никого, а интерактивные элементы спектакля позволят зрителям стать частью волшебного мира сказки.

Информация для зрителей

Спектакль подходит для детей от 3 лет и старше. Он проходит в уютном театре, где каждое представление превращается в праздник для маленьких зрителей. Не упустите возможность увидеть, как разворачивается эта занимательная история о любви и заботе!

Приходите, чтобы узнать, что же случилось с маленьким мышонком и как закончится его приключение!