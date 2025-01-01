Меню
Сказка о глупом мышонке
Киноафиша Сказка о глупом мышонке

Спектакль Сказка о глупом мышонке

Постановка
Театр кукол им. Владимира Былкова 0+
Режиссер Светлана Митюшина
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Приключения капризного Мышонка: спектакль для самых маленьких

Приглашаем вас на увлекательный спектакль о Мышонке, который никак не мог уснуть. Его мама пыталась убаюкать малыша, даже привлекая соседей, но все старания были напрасны. Каждый, кто пел колыбельные, слышал в ответ: «Нет, твой голос нехорош». Как же обернутся эти ночные приключения?

Загадочный мир Кошки

В конце концов, Мышонку понравилось только пение Кошки, которая утащила его в свое жилище. Какие приключения ждут капризного героя в этом новом, загадочном мире? И что же происходит с непослушными малышами, осмелившимися игнорировать заботу своих родителей?

Необычные куклы и веселые песни

Спектакль порадует зрителей яркими и необычными планшетными куклами. Каждая сцена наполнена весёлыми песенками и озорными танцами, а неожиданные повороты сюжета не оставят никого равнодушным.

Урок материнской любви

Этот спектакль — не просто развлечение, а настоящее воплощение материнской заботы и любви. Сказка учит маленьких зрителей тому, что маму нужно слушаться и любить, ведь только она всегда поможет, выручит и поймёт.

Не пропустите возможность увидеть это замечательное представление! Поддержите своего ребенка в понимании важности семейных ценностей и любви.

Ноябрь
22 ноября суббота
11:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 450 ₽
13:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 450 ₽

