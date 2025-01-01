Меню
Сказка о дожде
Киноафиша Сказка о дожде

Спектакль Сказка о дожде

Режиссер Разия Хасанова
Продолжительность 45 минут

О спектакле

Поэтическое откровение: «Сказка о дожде»

Спектакль, основанный на поэме Беллы Ахмадулиной «Сказка о дожде», предлагает зрителям уникальную возможность осознать глубину личностных переживаний. Эта пронзительная история исследует темы прощения, памяти и обид, где каждое слово становится дождем, способным смыть печали и открыть сердца.

В спектакле голос Ахмадулиной звучит близко, точно попадая в самое сердце. Он ведет нас к разговору, на который мы долго не решались. Тут можно почувствовать, как стихия изменяет нас изнутри, заставляя задуматься о важнейших аспектах человеческих отношений.

Актерский состав

На сцене выступают:

  • Даниил Пруцко
  • Елизавета Яковенко
  • Серик Ташанов
  • Руслан Сатканов
  • Эмиль Альбеков
  • Малика Айсарова
  • Эльдар Елемисов
  • Камилла Камалова
  • Дарья Волкова
  • Даир Урымбав
  • Ислам Амангелді
  • Алена Киселева
  • Нэлли Миронова

Приходите на спектакль, чтобы открыть для себя непростые, но важные разговоры в атмосфере поэзии и честности.

Важно! Пожалуйста, приходите заранее: после начала мы, к сожалению, не сможем впускать опоздавших, чтобы не нарушать цельность истории.

Купить билет на спектакль Сказка о дожде

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
11 декабря четверг
19:00
Театр-студия «Оркен» г. Алматы, ул. Абдуллиных 38
от 10000 ₽

