Спектакль Сказка о дожде

Спектакль, основанный на поэме Беллы Ахмадулиной «Сказка о дожде», предлагает зрителям уникальную возможность осознать глубину личностных переживаний. Эта пронзительная история исследует темы прощения, памяти и обид, где каждое слово становится дождем, способным смыть печали и открыть сердца.
В спектакле голос Ахмадулиной звучит близко, точно попадая в самое сердце. Он ведет нас к разговору, на который мы долго не решались. Тут можно почувствовать, как стихия изменяет нас изнутри, заставляя задуматься о важнейших аспектах человеческих отношений.
На сцене выступают:
Важно! Пожалуйста, приходите заранее: после начала мы, к сожалению, не сможем впускать опоздавших, чтобы не нарушать цельность истории.