Спектакль Сказка о дожде

Поэтическое откровение: «Сказка о дожде»

Спектакль, основанный на поэме Беллы Ахмадулиной «Сказка о дожде», предлагает зрителям уникальную возможность осознать глубину личностных переживаний. Эта пронзительная история исследует темы прощения, памяти и обид, где каждое слово становится дождем, способным смыть печали и открыть сердца.

В спектакле голос Ахмадулиной звучит близко, точно попадая в самое сердце. Он ведет нас к разговору, на который мы долго не решались. Тут можно почувствовать, как стихия изменяет нас изнутри, заставляя задуматься о важнейших аспектах человеческих отношений.

Актерский состав

На сцене выступают:

Даниил Пруцко

Елизавета Яковенко

Серик Ташанов

Руслан Сатканов

Эмиль Альбеков

Малика Айсарова

Эльдар Елемисов

Камилла Камалова

Дарья Волкова

Даир Урымбав

Ислам Амангелді

Алена Киселева

Нэлли Миронова

Приходите на спектакль, чтобы открыть для себя непростые, но важные разговоры в атмосфере поэзии и честности.

Важно! Пожалуйста, приходите заранее: после начала мы, к сожалению, не сможем впускать опоздавших, чтобы не нарушать цельность истории.