Приглашаем на перформанс в кабаре «Шум»

В баре ЧУШЬ вас ожидает уникальный перформанс Даяны Загорской, который сочетает в себе провокационные элементы и жесткую атмосферу. Спектакль под названием «Стихотворный алкотрип» обещает стать запоминающимся событием, возбудившим интерес зрителей. Готовьтесь стать не просто наблюдателем, а соучастником этого смелого эксперимента.

Художественный замысел

Даяна Загорская и Александр Хованский — ведущие актеры спектакля, представляют глубокую и в то же время игривую интерпретацию юношеского максимализма, селфхарма и делириума. Спектакль заставит вас увидеть привычные вещи под новым углом и добиться эмоционального отклика.

Премьеры и достижения

Даяна Загорская, победительница «Актёрской шапки» 2023 года, уже успела проявить себя в успешных спектаклях Анастасии Паутовой «Мать» и «Меланхолия». Поздравляем ее с недавней премьерой!

Продюсерский дебют

Интересный факт: спектакль является продюсерским дебютом Артёма Злобина, художественного руководителя Кабаре ШУМ. Он также является лауреатом премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». Этот проект был создан специально для новоиспечённой сцены бара ЧУШЬ.

Важная информация

Учтите, количество мест ограничено. Не упустите возможность стать частью этого необычного театрального события!