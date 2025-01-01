Спектакль Сказка о царе Салтане

Мюзикл по мотивам сказки Пушкина

В этот волшебный день на сцене ДК Газ зрителей ожидает незабываемое путешествие в мир «Сказки о Царе Салтане». Постановка, вдохновленная бессмертными произведениями А.С. Пушкина и музыкой А.С. Зацепина, перенесет вас в царство, знакомое с детства.

Погружение в сказку

Мюзикл, поставленный московским режиссером Музы Ли, представляет собой авторское либретто с участием Е. Финадеева и В. Бельского. Это история о любви, добре и зле, о дружбе и силе воли, которая заставит поверить в чудеса даже самых скептически настроенных зрителей.

Визуальное и музыкальное великолепие

Зрителей ожидают стильные костюмы и красочные декорации, которые создадут атмосферу настоящей сказки. Зажигательные танцы и живой профессиональный вокал дополнят постановку новыми хитами от А.С. Зацепина, которые, без сомнения, будут звучать в зале под дружный хоровой подпев.

Не упустите шанс стать частью праздника

Герои мюзикла готовы выйти на сцену, и это будет настоящим праздником - путешествием в мир сказки и музыки. Не упустите возможность стать частью этого волшебного события и отправиться «мимо острова Буяна» вместе с любимыми персонажами!