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Киноафиша Сказка о царе Салтане

Спектакль Сказка о царе Салтане

6+
Режиссер Муза Ли
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мюзикл по мотивам сказки Пушкина

В этот волшебный день на сцене ДК Газ зрителей ожидает незабываемое путешествие в мир «Сказки о Царе Салтане». Постановка, вдохновленная бессмертными произведениями А.С. Пушкина и музыкой А.С. Зацепина, перенесет вас в царство, знакомое с детства.

Погружение в сказку

Мюзикл, поставленный московским режиссером Музы Ли, представляет собой авторское либретто с участием Е. Финадеева и В. Бельского. Это история о любви, добре и зле, о дружбе и силе воли, которая заставит поверить в чудеса даже самых скептически настроенных зрителей.

Визуальное и музыкальное великолепие

Зрителей ожидают стильные костюмы и красочные декорации, которые создадут атмосферу настоящей сказки. Зажигательные танцы и живой профессиональный вокал дополнят постановку новыми хитами от А.С. Зацепина, которые, без сомнения, будут звучать в зале под дружный хоровой подпев.

Не упустите шанс стать частью праздника

Герои мюзикла готовы выйти на сцену, и это будет настоящим праздником - путешествием в мир сказки и музыки. Не упустите возможность стать частью этого волшебного события и отправиться «мимо острова Буяна» вместе с любимыми персонажами!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 6 ноября
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
18:30 от 500 ₽

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