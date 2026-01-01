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Сказка о царе Салтане
Киноафиша Сказка о царе Салтане

Спектакль Сказка о царе Салтане

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О спектакле

Детский музыкальный спектакль «Сказка о царе Салтане»

Московский музыкально-драматический театр «ÁNTE» и компания “МЕРТ” приглашают вас на увлекательный детский музыкальный спектакль «Сказка о царе Салтане» по одноименному произведению А.С. Пушкина. Этот яркий и насыщенный юмором спектакль с замечательной музыкой Н.А. Римского-Корсакова станет настоящим подарком для зрителей всех возрастов — как для детей, так и для взрослых.

Уникальный мир пушкинской сказки

Чудесные иллюстрации И.Я. Билибина оживают на сцене, создавая уникальную атмосферу знаменитой пушкинской сказки. Спектакль выполнен с любовью и вниманием к деталям, что позволяет каждому зрителю погрузиться в мир волшебства и приключений.

Творческая команда

Режиссером спектакля выступает известный Владимир Алеников — театральный и кино режиссер, писатель и Заслуженный деятель искусств РФ. Его работы, такие как «Приключения/Каникулы Петрова и Васечкина», вдохновили не одно поколение зрителей. В спектакле участвуют выдающиеся артисты, солисты ведущих театров Москвы, что гарантирует высокий уровень исполнения и яркие эмоции.

Дополнительные впечатления

Кроме того, зрители смогут приобрести книги Аленикова и получить автограф автора в фойе зала. Это отличная возможность не только насладиться искусством, но и прикоснуться к литературе.

Мы ждём вас в концертном зале “Останкино”! Не упустите шанс стать частью волшебной сказки!

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