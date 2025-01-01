Спектакль Сказка о царе Салтане

Метафоричный сказочный мир Пушкина на сцене Большого театра кукол

Пушкинские строки из «Сказки о царе Салтане» знакомы каждому, они давно стали частью нашей лексики и превратились в цитаты. Однако не все помнят их контекст и историю. Что предшествовало этим строкам? Какие события разворачиваются после? В новом спектакле Большого театра кукол «Сказка о царе Салтане» пушкинские стихи звучат без добавлений или сокращений, но в удивительном формате.

Уникальное исполнение

В большинстве случаев стихи исполняются в хоровых партиях монахов и монахинь, которые волшебным образом появляются на острове царевича Гвидона. Это создает особую атмосферу, подчеркивающую сказочный мир пьесы.

Художественное решение

Образное и стилистическое решение спектакля связано с обращением авторов к древнерусской живописи, иконописи и скульптуре. Главный художник БТК Марина Завьялова создала уникальный визуальный ряд, который позволяет зрителям погрузиться в атмосферу волшебства.

Инновационный формат

В спектакле отсутствует «живой план». Метафоричный, сказочный мир проникает к нам сквозь щели гигантских «жалюзей», за которыми скрывается настоящая тайна. Артисты находятся внутри специальной конструкции, что соответствует традиционному «ширмовому» спектаклю.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию классической сказки, которая перенесет вас в мир поэзии и древнерусского искусства!