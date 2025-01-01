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Сказка о царе Салтане
Билеты от 500₽
Киноафиша Сказка о царе Салтане

Спектакль Сказка о царе Салтане

Масштабная опера Римского-Корсакова адаптирована к камерной сцене и детской аудитории
Постановка
Театр на Басманной 0+
Режиссер Жанна Тертерян
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Сказка для всех поколений

«Сказка о царе Салтане» в сценической версии Жанны Тертерян — это произведение, которое одинаково захватывает как детей, так и взрослых. Спектакль, созданный на основе пушкинской сказки, обретает новое звучание на сцене.

Ученый Кот и нотки юмора

Ученый Кот добавляет сказке юмора и театральности, делая постановку еще более яркой и живой.

Волшебство музыки

Четкая дикция актеров и великолепное исполнение музыки Н.А. Римского-Корсакова усиливают любовь к классическому искусству.

Для зрителей всех возрастов

Спектакль рекомендован для всех возрастов и станет особенно интересным для учащихся музыкальных школ.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Театр на Басманной Москва, Н.Басманная, 37, стр. 1
12:00 от 500 ₽

Фотографии

Сказка о царе Салтане

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