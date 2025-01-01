Спектакль Сказка о царе Салтане

Сказка для всех поколений

«Сказка о царе Салтане» в сценической версии Жанны Тертерян — это произведение, которое одинаково захватывает как детей, так и взрослых. Спектакль, созданный на основе пушкинской сказки, обретает новое звучание на сцене.

Ученый Кот и нотки юмора

Ученый Кот добавляет сказке юмора и театральности, делая постановку еще более яркой и живой.

Волшебство музыки

Четкая дикция актеров и великолепное исполнение музыки Н.А. Римского-Корсакова усиливают любовь к классическому искусству.

Для зрителей всех возрастов

Спектакль рекомендован для всех возрастов и станет особенно интересным для учащихся музыкальных школ.