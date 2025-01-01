Меню
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане

Спектакль Сказка о царе Салтане

Полет шмеля и другие музыкальные радости
Постановка
Мариинский театр 6+
Режиссер Александр Петров
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Сказка о царе Салтане» в Мариинском театре

Мариинский театр представляет одну из самых ярких и музыкально насыщенных опер Николая Римского-Корсакова — «Сказка о царе Салтане». Это не просто опера, а настоящее музыкальное путешествие в мир сказки, где живые картины, оркестровая магия и замечательное либретто создают неповторимую атмосферу.

О произведении

Опера была написана по мотивам известной сказки А.С. Пушкина и является ярким примером мастерства Римского-Корсакова, чьи оркестровые фокусы, как сам композитор называл свою работу, погружают в мир волшебства и магии. Воплощение в музыке красочных образов, таких как Царевна Лебедь и морские витязи, добавляет драматизма и волшебства в каждый акт. Расцветающие мелодии, грозный марш и нежные, но в то же время мощные моменты произведения оставят глубокое впечатление.

Новые подробности в знакомом сюжете

Хотя сюжет остается близким каждому, кто читал Пушкина, опера Римского-Корсакова значительно расширяет его, добавляя новые интриги и персонажей. Так, например, безымянную жену Салтана здесь называют Милитрисой, царство превращается в Тьмутаракань, а царевич Гвидон правит на острове Леденце. В этих изменениях и кроется один из важных элементов восприятия — это не просто известная сказка, а творческий комментарий к ней.

Режиссерская постановка

Режиссер спектакля, Александр Петров, известен своими яркими и красочными постановками. В этой версии он создает живые картины, которые придают дополнительную выразительность всему происходящему на сцене. Сценография Владимира Фирера и костюмы, вдохновленные иллюстрациями Ивана Билибина, помогают воссоздать атмосферу пушкинской сказки, делая её узнаваемой, но в то же время свежей и актуальной для зрителей.

Для кого это спектакль?

Этот спектакль станет настоящим украшением репертуара Мариинского театра. Для юных зрителей это — волшебная сказка, оживающая на сцене с чудесными персонажами и яркими картинами. Для более искушенной аудитории опера Римского-Корсакова будет привлекательна как образец условного театра, где композитор творит «фокусы» с музыкой, а поэт создаёт магические слова.

Приходите насладиться красочной, музыкальной и визуальной магией «Сказки о царе Салтане»!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 6 сентября
Мариинский театр Санкт-Петербург, Театральная пл., 1
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Сказка о царе Салтане Сказка о царе Салтане Сказка о царе Салтане

