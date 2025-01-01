Меню
Сказка о царе Салтане
Билеты от 700₽
Киноафиша Сказка о царе Салтане

Спектакль Сказка о царе Салтане

Постановка
Детский музыкальный театр юного актера. Новая сцена 6+
Режиссер Родион Вьюшкин, Ольга Лавренова, Андрей Рогожин
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Музыкальная сказка 

Музыкальный спектакль «Сказка о царе Салтане» — это яркое воплощение великого произведения Александра Сергеевича Пушкина. Премьера создана в рамках режиссерской лаборатории, которую организуют Фонд «Театр и дети» и Детский музыкальный театр юного актера при поддержке Министерства культуры РФ.

Классика, проверенная временем

История о коварстве сестер, преданности Царевны Лебеди и чудесах острова Буяна уже двести лет увлекает читателей всех возрастов. Стихотворный текст Пушкина, словно драгоценные камни, переливается яркими образами, завораживая с первых строк.

Театральная магия

Постановка превращает литературный шедевр в динамичное театральное зрелище, где танец, музыка и стихи переплетаются в единое целое. Актеры Детского музыкального театра юного актера наполняют сюжет энергией, делая его интересным и понятным для каждого зрителя.

Для всей семьи

Спектакль переносит зрителей в мир, где добро побеждает зло, а чудеса случаются на каждом шагу. Это произведение станет идеальным выбором для совместного семейного отдыха и знакомства с бессмертной классикой.

Октябрь
12 октября воскресенье
12:00
Детский музыкальный театр юного актера Москва, М.Дмитровка, 8, стр. 4
от 700 ₽
15:00
Детский музыкальный театр юного актера Москва, М.Дмитровка, 8, стр. 4
от 700 ₽

