Музыкальная сказка

Музыкальный спектакль «Сказка о царе Салтане» — это яркое воплощение великого произведения Александра Сергеевича Пушкина. Премьера создана в рамках режиссерской лаборатории, которую организуют Фонд «Театр и дети» и Детский музыкальный театр юного актера при поддержке Министерства культуры РФ.

Классика, проверенная временем

История о коварстве сестер, преданности Царевны Лебеди и чудесах острова Буяна уже двести лет увлекает читателей всех возрастов. Стихотворный текст Пушкина, словно драгоценные камни, переливается яркими образами, завораживая с первых строк.

Театральная магия

Постановка превращает литературный шедевр в динамичное театральное зрелище, где танец, музыка и стихи переплетаются в единое целое. Актеры Детского музыкального театра юного актера наполняют сюжет энергией, делая его интересным и понятным для каждого зрителя.

Для всей семьи

Спектакль переносит зрителей в мир, где добро побеждает зло, а чудеса случаются на каждом шагу. Это произведение станет идеальным выбором для совместного семейного отдыха и знакомства с бессмертной классикой.