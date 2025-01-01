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Сказка о царе Салтане
Киноафиша Сказка о царе Салтане

Спектакль Сказка о царе Салтане

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Волшебная история для всей семьи

История о царе Салтане, его сыне Гвидоне и прекрасной Царевне-Лебедь вот уже два столетия увлекает юных и взрослых читателей. В постановке Дагестанского государственного театра эта классическая сказка Александра Пушкина превращается в красочное, динамичное представление, украшенное русскими народными танцами и музыкой.

Увлекательное путешествие в мир Пушкина

Актёры театра наполнят знакомый сюжет неподдельными эмоциями, передавая характер каждого героя: хитроумной Ткачихи, коварной Поварихи и лукавой Бабарихи, противопоставленных мудрому и смелому царевичу Гвидону. А встреча с Царевной-Лебедь погружает зрителей в атмосферу романтики и чудес.

Захватывающее зрелище для зрителей всех возрастов

Яркие костюмы, оригинальная музыка и необычные декорации создают эффект полного погружения в сказочный мир. Этот спектакль станет прекрасной возможностью для всей семьи насладиться волшебством пушкинской классики и получить незабываемые впечатления от сказочной истории на сцене!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Махачкала, 15 ноября
Дагестанский театр кукол Махачкала, просп. Расула Гамзатова, 40
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