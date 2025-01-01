Спектакль Сказка о царе Салтане

Музыкальная сказка о Царе Салтане

Приглашаем вас на захватывающее представление «Царь Салтан», приуроченное к тройному юбилею: Свердловской детской филармонии, композитора-сказочника Н. А. Римского-Корсакова и великого поэта А. С. Пушкина.

Сюжет и персонажи

Зрителей ждут незабываемые встречи с самими героями сказки: Царём Салтаном, его сыном, славным богатырем князем Гвидоном, а также прекрасной царевной Лебедью. Вдохновляющие музыкальные произведения погрузят вас в атмосферу волшебства и приключений.

Музыкальная атмосфера

Представление обещает быть не только зрелищным, но и музыкально насыщенным. Исполнителями станут Оркестр народных инструментов и артисты Театра Мюзикла, которые создадут уникальную атмосферу сказки, полную чудес и веселья.

Не пропустите!

Приходите, будет что посмотреть и послушать! Этот музыкальный спектакль подарит вам и вашим близким незабываемые впечатления и позволит насладиться классической русской культурой.