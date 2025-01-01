Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сказка о царе Салтане
Киноафиша Сказка о царе Салтане

Спектакль Сказка о царе Салтане

12+
Продолжительность 1 час 25 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль по сказе Пушкина для всей семьи

Погружайтесь в волшебный мир Александра Пушкина с его знаменитой «Сказкой о царе Салтане». В этой яркой, музыкальной постановке для всей семьи оживает удивительная история о добре и зле, верности и предательстве.

Сюжет

Однажды царь Салтан, случайно услышав разговор трех сестер, выбирает себе невесту. Вскоре после свадьбы царицу ждут испытания — заговор недобрых сестёр и изгнание. Однако на этом сказка только начинается. Преодолевая препятствия, их сын — Князь Гвидон, при помощи волшебной Царевны-Лебеди, возвращает справедливость и восстанавливает счастье в царской семье. А вот коварные Ткачиха, Повариха и Бабариха, замышлявшие обман, остаются ни с чем.

Особенности постановки

Постановка Театра Сказки погружает зрителей в атмосферу волшебства, где царят яркие декорации и костюмы, а музыка сопровождает каждое действие героев. Этот спектакль — не просто пересказ известного сюжета, но и урок о том, что добро всегда побеждает зло, а верность и любовь всегда вознаграждаются.

Приглашаем зрителей любых возрастов вместе окунуться в эту увлекательную историю, полную волшебства и приключений!

Режиссер
Игорь Игнатьев
В ролях
Александр Дулесов
Антон Витченко
Софья Благова-Чернявская
Ольга Маноцкова
Ольга Зорина

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 октября
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
11:00 от 600 ₽

Фотографии

Сказка о царе Салтане Сказка о царе Салтане Сказка о царе Салтане Сказка о царе Салтане Сказка о царе Салтане Сказка о царе Салтане Сказка о царе Салтане Сказка о царе Салтане

В ближайшие дни

22'07
18+
Иммерсивный
22'07
12 сентября в 21:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 3300 ₽
Сны Алисы
6+
Детский
Сны Алисы
21 сентября в 13:00 Камерный театр «Площадка на Грибоедова»
от 1000 ₽
Калина красная
16+
Премьера Драма
Калина красная
31 октября в 19:00 Театр-фестиваль «Балтийский дом»
от 600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше