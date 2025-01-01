Спектакль Сказка о царе Салтане

Премьера в НОВАТ

Популярный проект «Пушкиниана в НОВАТЕ» готов удивить юных зрителей. Первая премьера 2024 года — опера Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане».

О спектакле

По замыслу главного режиссера театра и автора цикла «Пушкиниана» Вячеслава Стародубцева, знакомая с детства история о царе Салтане, богатыре Гвидоне и прекрасной царевне Лебеди предстанет в лучших традициях русского искусства. Роскошные костюмы и декорации перекликаются с выставкой репродукций русских художников Ивана Билибина, Михаила Врубеля и стихами Александра Пушкина. Спектакль, как и сказка Пушкина, предназначен не только для детей, но и для семейного просмотра. Он понравится всем без исключения — как настоящая добрая сказка, в которой необыкновенно красивая и красочная музыка.

Сюжет и особенности оперы

В опере есть всё — пир на весь мир, три чуда, появление волшебного города и фантастические превращения. «Сказка о царе Салтане» — одна из самых светлых и солнечных опер композитора, приводящая героев к счастливому финалу, где добро побеждает зло, свет вытесняет тьму, а злодеи получают прощение.

Большая часть опер Римского-Корсакова написана на сказочные сюжеты, такие как «Снегурочка», «Садко», «Кащей Бессмертный», «Ночь перед Рождеством», «Золотой петушок» и «Майская ночь». Композитор видел в сказке богатейший мир народной выдумки и умел музыкой отразить добро и зло, создавая целые музыкальные былины и сказания.

История создания

«Сказку о царе Салтане» Римский-Корсаков задумал к 100-летию Александра Сергеевича Пушкина (1899). Художником-постановщиком премьерного показа, состоявшегося 3 ноября 1900 года в московской частной опере С. Мамонтова, был Михаил Врубель. Вдохновленный сказкой и образом героини, Врубель в 1900 году написал «Царевну Лебедь», ставшую шедевром в коллекции Государственной Третьяковской галереи.

Музыкальные особенности

Римский-Корсаков называл партитуру «Салтана» «руководством к фокусам» за изобретательность оркестровки. Опера полна музыкальных чудес, включая знаменитые симфонические картины «Три чуда» и «Полет шмеля». Интермедия «Полет шмеля», всего 113 тактов, звучит одну минуту четырнадцать секунд и признана одним из самых виртуозных произведений. Эта миниатюра, популярная в многочисленных аранжировках, исполняется на различных инструментах, включая фортепиано, скрипку и даже губную гармонику.

Не пропустите возможность окунуться в волшебный мир сказки и насладиться потрясающей музыкой в постановке НОВАТа!