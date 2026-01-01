Сказка о царе Салтане
Киноафиша Сказка о царе Салтане

Спектакль Сказка о царе Салтане

О спектакле

Сказка о царе Салтане: литературно-музыкальный спектакль с живым оркестром

Русский оркестр популярной музыки «Мастера России» в сотрудничестве с драматическими актёрами Театра Художественной Публицистики представит литературно-музыкальный спектакль «Сказка о царе Салтане» по мотивам знаменитого произведения А.С. Пушкина. Это событие состоится на Малой сцене ФЦ «Москва».

В основе постановки лежит художественное чтение в исполнении актёра Андрея Стародумова. Живое слово, пронизанное яркими интонациями и образами, перенесёт зрителей в волшебный мир пушкинской сказки, где добро и верность подвергаются испытаниям, а чудо становится законом.

Музыкальную основу спектакля составляют насыщенные фрагменты из одноимённой оперы Николая Римского-Корсакова. Исполнение под руководством заслуженного артиста России Валерия Петрова делает знакомую музыку особенно выразительной, тем самым усиливая эмоциональную нагрузку происходящего.

Неотъемлемой частью спектакля станут видеопроекции, которые включают иллюстрации, создавшие известные русские художники, такие как Иван Билибин, Борис Зворькин и Валерий Курдюмов. Их работы не просто дополняют действие, но и создают полноценное визуальное пространство, позволяя зрителям окунуться в удивительные образы — от царских палат до морских чудес.

Этот спектакль станет яркой встречей с классикой, которая будет интересна как детям, так и взрослым. Для одних это — первое знакомство с пушкинским словом, для других — возвращение к любимой истории, наполненной светом, красотой и верой в торжество справедливости.

Исполнители:

  • Актёр-чтец — Андрей Стародумов
  • Русский оркестр популярной музыки «Мастера России»
  • Дирижёр — заслуженный артист России Валерий Петров

Июнь
14 июня воскресенье
12:00
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
от 400 ₽

