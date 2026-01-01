Возрождение классики: «Сказка о царе Салтане» в Малом театре

Спектакль «Сказка о царе Салтане», основанный на произведении Александра Сергеевича Пушкина, вновь порадует зрителей в Малый театре. Это волшебная история, знакомая всем детям, будет интересна зрителям от 7 до 15 лет.

Премьера спектакля состоялась в 1999 году, приуроченная к 200-летию со дня рождения великого поэта. С тех пор постановка стала настоящим украшением репертуара театра. Как отметил художественный руководитель Юрий Соломин, к юным зрителям необходимо идти с качественным репертуаром.

В этом спектакле гармония пушкинского стиха встречается с яркими режиссерскими и актерскими находками. Зрителей ожидает множество музыкальных номеров, а также феерически разнообразные декорации и костюмы, которые создают неповторимую атмосферу.