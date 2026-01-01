Оповещения от Киноафиши
Сказка о царе Салтане
Киноафиша Сказка о царе Салтане

Сказка о царе Салтане

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкально-литературный концерт по сказке Пушкина

Абонемент № 23 (2025–26) «В стране музыкальных сюрпризов» представляет музыкально-литературный спектакль по сказке Александра Пушкина.

Русский академический оркестр и Новосибирская хоровая капелла, под руководством автора сценария и ведущей Елены Самариной, порадуют зрителей знакомыми строками: «Три девицы под окном // Пряли поздно вечерком». Эта сказка, которой уже почти 200 лет, является одной из самых известных в русском фольклоре.

Классическая музыка в основе спектакля

Мир музыкального искусства также не остался в стороне. Композитор Николай Римский-Корсаков создал оперу на основе сюжета этой сказки, в которой объединились морские приключения и волшебные истории. В спектакле нас ждут захватывающие сцены: заговор Ткачихи, Поварихи и Бабарихи, венчание Гвидона на царство, появление царевны Лебедь из морских вод, чудеса острова Буяна и, конечно, полет шмеля.

Яркое представление и новые эмоции

Все эти волшебные моменты будут исполнены солистами оркестра и Новосибирской хоровой капеллы. Рассказчиком станет сам Александр Пушкин, который поведает зрителям о событиях сказки в увлекательной форме.

Это будет новое, необычное прочтение знакомой истории, дополненное яркими костюмами и красочными иллюстрациями на большом экране. Не упустите возможность увидеть этот музыкальный спектакль, который привлечет не только детей, но и взрослых!

В других городах
Апрель
11 апреля суббота
14:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1

