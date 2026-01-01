Спектакль Сказка о царе Салтане

Семейная опера в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко

Один из любимых семейных спектаклей, на котором выросло несколько поколений юных москвичей, — опера Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Спектакль был поставлен на нашей сцене в 1997 году и с тех пор стал настоящим бестселлером для родителей с детьми.

Творческая команда

Зрелищный и полный фантазии спектакль был создан режиссером Александром Тителем, а художественное оформление подготовили талантливые Юрий Устинов и Ирина Акимова. Премьеру дирижировал Ара Карапетян, и с тех пор «Сказка о царе Салтане» радует зрителей каждое представление.

Уникальность спектакля

На спектакле родителей ждут замечательные солисты оперы, которые в этой постановке даже в небольших партиях представляют лучшие силы театра. Дети, в свою очередь, окунутся в незабываемое представление, где всех персонажей в царстве Тмутаракани и на острове Буяне играют артисты хора и миманса в изобретательно придуманных костюмах.

Мнения критиков

«Этот мир, добрый и теплый, рождается на пустой сцене из фантазии авторов и, обязательно, нашей. Эта игра, предложенная залу и охотно им принятая, сразу сделала оперу живой и легкой, яркой и смешной», — писал вскоре после премьеры обозреватель «Российской газеты» Валерий Кичин.

Не упустите возможность насладиться этой волшебной оперой, которая радует зрителей всех возрастов на протяжении многих лет.