Сказка о царе Салтане
Билеты от 1200₽
Киноафиша Сказка о царе Салтане

Спектакль Сказка о царе Салтане

Постановка
Театральный центр «На Плющихе» 6+
Режиссер Екатерина Кузина
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О спектакле

Спектакль по знаменитой сказке А. С. Пушкина в Театральном центре на Плющихе

«Три девицы под окном пряли поздно вечерком...» - с этих строк начинается спектакль, который наполняет сердца зрителей теплом и ностальгией. Знакомые с детства слова Александра Сергеевича Пушкина уносят нас в мир сказки, где живут прекрасная Царевна-Лебедь, мужественный царь Салтан и его молодой сын Гвидон. В этом волшебном мире белочка грызёт золотые орешки, а с волн на берег выходят тридцать три богатыря.

Темы и волшебство

Но эта сказка — не только о чудесах. Она затрагивает глубокие темы справедливости, любви и возмездия. Добро и любовь в конце концов всегда побеждают зависть и злость, что делает её актуальной как никогда.

Театральное волшебство

В спектакле классическое произведение Пушкина переносится со страниц книги на театральную сцену. Яркие декорации, красочные костюмы, великолепная музыка и мастерская игра света создают атмосферу настоящего театрального волшебства.

Не упустите возможность

Приглашаем вас насладиться этой удивительной историей и окунуться в мир, «мимо острова Буяна, в царство славного Салтана». Уверены, что спектакль оставит у вас незабываемые впечатления!

Купить билет на спектакль Сказка о царе Салтане

Февраль
28 февраля суббота
12:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1200 ₽

