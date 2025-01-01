Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Сказка о царе Салтане
Билеты от 1200₽
Киноафиша Сказка о царе Салтане

Спектакль Сказка о царе Салтане

Постановка
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко 6+
Продолжительность 155 минут
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О спектакле

Сказка о царе Салтане: вечная классика для всей семьи

Один из любимых семейных спектаклей, на котором выросло уже несколько поколений юных москвичей. Опера Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» была поставлена на нашей сцене в 1997 году. Режиссер Александр Титель и художники Юрий Устинов и Ирина Акимова создали зрелищный и полный фантазии спектакль, которому по праву сопутствует успех. Премьеру дирижировал Ара Карапетян.

С тех пор «Сказка о царе Салтане» стала настоящим бестселлером для родителей с детьми. Взрослые приходят, чтобы услышать замечательных солистов оперы, а юный зритель обретает незабываемые впечатления от игры артистов хора и миманса, которые в удивительно изобретательных костюмах воплощают персонажей, от ангелов и рыб до деревьев и самого города.

Живость и яркость спектакля

«Этот мир, добрый и теплый, рождается на пустой сцене из фантазии авторов и — обязательно — нашей. Эта игра, предложенная залу и охотно им принятая, сразу сделала оперу живой и легкой, яркой и смешной», — писал вскоре после премьеры обозреватель «Российской газеты» Валерий Кичин.

Краткий сюжет оперы

«Сказка о царе Салтане» — это опера Николая Римского-Корсакова, основанная на одноимённой сказке Александра Пушкина. Сюжет рассказывает о приключениях царевича Гвидона, его матери и волшебной царевне-лебеди.

Постановка

Организатором спектакля выступает Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. Режиссёр Александр Титель известен своими успешными работами в театре, а композитор Николай Римский-Корсаков является классиком русской музыки.

Для всей семьи

Не упустите возможность насладиться зрелищным спектаклем с фантазийными костюмами и великолепной музыкой. Опера идёт с одним антрактом и обещает незабываемые впечатления для всей семьи. Событие будет интересно детям от 7 до 11 лет и их родителям.

Купить билет на спектакль Сказка о царе Салтане

Помощь с билетами
Январь
8 января четверг
14:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 1200 ₽
9 января пятница
12:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 1200 ₽

Фотографии

Сказка о царе Салтане Сказка о царе Салтане Сказка о царе Салтане Сказка о царе Салтане

В ближайшие дни

Премьера! Новогоднее мегашоу «История игрушек». Ёлка телеканала Мульт
0+
Детские елки Детский
Премьера! Новогоднее мегашоу «История игрушек». Ёлка телеканала Мульт
27 декабря в 15:30 Москва
от 1050 ₽
Картонный человечек и Мотылек
0+
Детский Кукольный
Картонный человечек и Мотылек
8 февраля в 12:00 Театр Терезы Дуровой
от 800 ₽
Незнайка
6+
Детский
Незнайка
7 января в 12:00 Театр на Бронной
от 900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше