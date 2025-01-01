Спектакль Сказка о царе Салтане

Сказка о царе Салтане: вечная классика для всей семьи

Один из любимых семейных спектаклей, на котором выросло уже несколько поколений юных москвичей. Опера Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» была поставлена на нашей сцене в 1997 году. Режиссер Александр Титель и художники Юрий Устинов и Ирина Акимова создали зрелищный и полный фантазии спектакль, которому по праву сопутствует успех. Премьеру дирижировал Ара Карапетян.

С тех пор «Сказка о царе Салтане» стала настоящим бестселлером для родителей с детьми. Взрослые приходят, чтобы услышать замечательных солистов оперы, а юный зритель обретает незабываемые впечатления от игры артистов хора и миманса, которые в удивительно изобретательных костюмах воплощают персонажей, от ангелов и рыб до деревьев и самого города.

Живость и яркость спектакля

«Этот мир, добрый и теплый, рождается на пустой сцене из фантазии авторов и — обязательно — нашей. Эта игра, предложенная залу и охотно им принятая, сразу сделала оперу живой и легкой, яркой и смешной», — писал вскоре после премьеры обозреватель «Российской газеты» Валерий Кичин.

Краткий сюжет оперы

«Сказка о царе Салтане» — это опера Николая Римского-Корсакова, основанная на одноимённой сказке Александра Пушкина. Сюжет рассказывает о приключениях царевича Гвидона, его матери и волшебной царевне-лебеди.

Постановка

Организатором спектакля выступает Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. Режиссёр Александр Титель известен своими успешными работами в театре, а композитор Николай Римский-Корсаков является классиком русской музыки.

Для всей семьи

Не упустите возможность насладиться зрелищным спектаклем с фантазийными костюмами и великолепной музыкой. Опера идёт с одним антрактом и обещает незабываемые впечатления для всей семьи. Событие будет интересно детям от 7 до 11 лет и их родителям.