Спектакль Сказка о царе Салтане

Волшебный мир царя Салтана

Историю царя Салтана, его сына князя Гвидона Салтановича и прекрасной царевны Лебеди знает каждый ребёнок. Этот классический сюжет, созданный Александром Пушкиным, наполнен глубокими moral'ями. Основные темы повествования — зависть и любовь. Оно учит, что зло, причинённое другим, всегда вернётся к своему источнику, а верная любовь вознаграждается вдвойне.

Специфика представления

Спектакль выполнен в уникальном стиле театра-вертепа. Это добавляет особое волшебство и атмосферу, способную заворожить зрителей всех возрастов. Под живой аккомпанемент бас-гитары, действие разворачивается с яркими и запоминающимися персонажами.

Для кого и зачем

Представление будет интересно как детям, так и взрослым. Оно идеальнo подходит для семейного просмотра, ведь каждый сможет найти в истории что-то близкое и понятное. Не пропустите возможность погрузиться в эту увлекательную историю о любви, предательстве и искуплении!