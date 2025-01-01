Меню
Сказка о царе Салтане
Киноафиша Сказка о царе Салтане

Спектакль Сказка о царе Салтане

6+
Возраст 6+

О спектакле

Волшебный мир царя Салтана

Историю царя Салтана, его сына князя Гвидона Салтановича и прекрасной царевны Лебеди знает каждый ребёнок. Этот классический сюжет, созданный Александром Пушкиным, наполнен глубокими moral'ями. Основные темы повествования — зависть и любовь. Оно учит, что зло, причинённое другим, всегда вернётся к своему источнику, а верная любовь вознаграждается вдвойне.

Специфика представления

Спектакль выполнен в уникальном стиле театра-вертепа. Это добавляет особое волшебство и атмосферу, способную заворожить зрителей всех возрастов. Под живой аккомпанемент бас-гитары, действие разворачивается с яркими и запоминающимися персонажами.

Для кого и зачем

Представление будет интересно как детям, так и взрослым. Оно идеальнo подходит для семейного просмотра, ведь каждый сможет найти в истории что-то близкое и понятное. Не пропустите возможность погрузиться в эту увлекательную историю о любви, предательстве и искуплении!

Купить билет на спектакль Сказка о царе Салтане

Помощь с билетами
В других городах
Январь
2 января пятница
11:00
Областной дом ветеранов Омск, Партизанская, 12
от 400 ₽
3 января суббота
11:00
Областной дом ветеранов Омск, Партизанская, 12
от 400 ₽

