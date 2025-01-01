Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сказка о царе Салтане
Киноафиша Сказка о царе Салтане

Спектакль Сказка о царе Салтане

0+
Режиссер Нина Ульянова
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Театральный фестиваль «Школьная Классика» приглашает школьников на увлекательный спектакль

Театральный фестиваль «Школьная Классика» приглашает школьников на увлекательный спектакль, представленный филармонией для детей и молодежи. Это сценическая фантазия, основанная на известной сказке Александра Сергеевича Пушкина, которая переносит зрителей в волшебный мир.

История любви и доброты

Спектакль рассказывает о важных ценностях: любви, верности и доброте. Эти качества способны творить чудеса, а зло, каким бы хитрым и коварным оно ни было, всегда получает наказание. Сюжет разворачивается на фоне захватывающих событий, обрамленных стихами Пушкина.

Мир, созданный морскими волнами

Волны становятся не только фоновой музыкой, но и активными участниками действия. Они нашептывают стихотворные строки, оживляют героев и переносят их из уютной избы в величественный дворец, а затем — на загадочный пустынный остров Буян. С помощью воды театр создает удивительный и волшебный сказочный мир.

Чудеса и превращения

Спектакль наполнен чудесами, превращениями, танцами и песнями. Стихотворный текст органично переплетается с выразительными пластическими эпизодами, что позволяет глубже понять содержание произведения Пушкина. В финале, как и в любой хорошей сказке, этот мир исчезает, оставляя легкую грусть и приятное послевкусие.

Не упустите возможность погрузиться в этот мир фантазий и чудес!

Купить билет на спектакль Сказка о царе Салтане

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
7 декабря воскресенье
12:00
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Квест «Малефисента в мире Диснея»
6+
Перформанс Иммерсивный
Квест «Малефисента в мире Диснея»
17 ноября в 09:50 «Взаперти» на Загородном
от 7600 ₽
Кот Котофеич и Чудо-дерево
0+
Детский Интерактивный
Кот Котофеич и Чудо-дерево
25 октября в 16:00 Малышок
от 750 ₽
Квест «Безумие Алисы»
16+
Перформанс Иммерсивный
Квест «Безумие Алисы»
9 ноября в 22:05 «Взаперти» в Соляном
от 7700 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше