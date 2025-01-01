Спектакль Сказка о царе Салтане

Меню
Сказка о царе Салтане
Постановка
Краснодарский театр драмы им. Горького 6+
Режиссер Дмитрий Егоров
Возраст 6+

О концерте/спектакле

"Сказка о царе Салтане" в Краснодарском театре им. Горького

Александр Сергеевич Пушкин всегда восхищался русскими народными сказками, которые ему рассказывала няня. Сюжеты некоторых из них вдохновили великого поэта на создание собственных произведений. Одним из таких шедевров стала «Сказка о царе Салтане».

Сказка в новых декорациях

Известная многим история будет перенесена в декорации, напоминающие яркие и красочные иллюстрации к русским сказкам. Сцена превратится в шумный площадной театр с весёлыми скоморохами и развеселой музыкой, что создаст атмосферу настоящего праздника.

Путешествие по Окияну

Вместе с героями спектакля зрители отправятся в удивительное путешествие по морю, полному волшебных диковин. Это не только захватывающая приключенческая история, но и возможность погрузиться в мир сказки, где каждый найдет что-то для себя.

Семья — главное чудо

Несмотря на все чудеса и превращения, которые произойдут во время этого путешествия, самым важным чудом и источником счастья в «Сказке о царе Салтане» окажется семья. Ведь именно она является самым ценным даром в жизни каждого человека.

Не пропустите возможность посетить этот уникальный спектакль, который подарит вам незабываемые эмоции и погрузит в магию сказки!

Расписание

В других городах

Краснодар, 27 декабря
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
11:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽
Краснодар, 28 декабря
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
11:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽
Краснодар, 5 января
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
11:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽
Краснодар, 6 января
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
11:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽
Краснодар, 7 января
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
11:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽
Краснодар, 8 января
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
11:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽

