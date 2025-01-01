Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сказка о царе Салтане
Киноафиша Сказка о царе Салтане

Сказка о царе Салтане

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Сказка о царе Салтане: литературно-музыкальная композиция для всех возрастов

Приглашаем юных слушателей и их родителей на увлекательное представление, которое подарит вам волшебство и музыкальный драйв. Оркестр русских народных инструментов, под управлением Галины Токаревой, лауреата всероссийских и международных конкурсов, презентует литературно-музыкальную композицию по сказке А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди».

Знакомство с программой

На протяжении двух часов вы сможете насладиться не только великолепным художественным словом, которое представит Ольга Пудова, номинант премии «Золотой Маски», но и музыкой композиторов, таких как:

  • Анатолий Лядов — «Про старину»
  • Николай Римский-Корсаков — «Шехеразада», «Три чуда», «Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане»
  • Алексей Мачавариани — «Базалетское озеро»
  • Александр Холминов — «Думка»
  • Александр Цыганков — «Славянский гимн»
  • Валерий Кикта — «Смоленские кадрили»
  • Александр Бызов — «Сказы земли уральской»

Музыкальная атмосфера сказки

Сказка Пушкина сама по себе включает в себя множество музыкальных элементов, и благодаря виртуозному исполнению оркестра, она предстанет в еще более ярком свете. На сцене оживут знакомые с детства персонажи: Царь Салтан, царица, князь Гвидон, и прекрасная Царевна-Лебедь.

С первых нот композиции «Про старину» возникает образ древнерусского певца Баяна, а в звуках гуслей слышится народная мелодия. Музыка, композитором которой стал Анатолий Лядов, создаст атмосферу чудесного и волшебного.

Кто ведет программу

Программу представит Екатерина Каленюк, музыковед и лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства, которая сделает встречу со сказкой еще более увлекательной.

Не упустите возможность погрузиться в мир поэзии и музыки, насладиться классическими произведениями и открыть для себя магию сказки Пушкина!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 28 сентября
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
15:00 от 750 ₽

В ближайшие дни

Метель
6+
Классическая музыка
Метель
28 февраля в 19:00 Органный зал Пермской филармонии
от 750 ₽
LAB с Антоном Беляевым
18+
Поп Инди
LAB с Антоном Беляевым
2 ноября в 19:00 Универсальный дворец спорта «Молот»
от 2000 ₽
Пермский Stand Up клуб
18+
Юмор
Пермский Stand Up клуб
18 октября в 18:20 Звезды сошлись
от 700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше