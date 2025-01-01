Сказка о царе Салтане: литературно-музыкальная композиция для всех возрастов

Приглашаем юных слушателей и их родителей на увлекательное представление, которое подарит вам волшебство и музыкальный драйв. Оркестр русских народных инструментов, под управлением Галины Токаревой, лауреата всероссийских и международных конкурсов, презентует литературно-музыкальную композицию по сказке А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди».

Знакомство с программой

На протяжении двух часов вы сможете насладиться не только великолепным художественным словом, которое представит Ольга Пудова, номинант премии «Золотой Маски», но и музыкой композиторов, таких как:

Анатолий Лядов — «Про старину»

Николай Римский-Корсаков — «Шехеразада», «Три чуда», «Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане»

Алексей Мачавариани — «Базалетское озеро»

Александр Холминов — «Думка»

Александр Цыганков — «Славянский гимн»

Валерий Кикта — «Смоленские кадрили»

Александр Бызов — «Сказы земли уральской»

Музыкальная атмосфера сказки

Сказка Пушкина сама по себе включает в себя множество музыкальных элементов, и благодаря виртуозному исполнению оркестра, она предстанет в еще более ярком свете. На сцене оживут знакомые с детства персонажи: Царь Салтан, царица, князь Гвидон, и прекрасная Царевна-Лебедь.

С первых нот композиции «Про старину» возникает образ древнерусского певца Баяна, а в звуках гуслей слышится народная мелодия. Музыка, композитором которой стал Анатолий Лядов, создаст атмосферу чудесного и волшебного.

Кто ведет программу

Программу представит Екатерина Каленюк, музыковед и лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства, которая сделает встречу со сказкой еще более увлекательной.

Не упустите возможность погрузиться в мир поэзии и музыки, насладиться классическими произведениями и открыть для себя магию сказки Пушкина!