Приглашаем юных слушателей и их родителей на увлекательное представление, которое подарит вам волшебство и музыкальный драйв. Оркестр русских народных инструментов, под управлением Галины Токаревой, лауреата всероссийских и международных конкурсов, презентует литературно-музыкальную композицию по сказке А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди».
На протяжении двух часов вы сможете насладиться не только великолепным художественным словом, которое представит Ольга Пудова, номинант премии «Золотой Маски», но и музыкой композиторов, таких как:
Сказка Пушкина сама по себе включает в себя множество музыкальных элементов, и благодаря виртуозному исполнению оркестра, она предстанет в еще более ярком свете. На сцене оживут знакомые с детства персонажи: Царь Салтан, царица, князь Гвидон, и прекрасная Царевна-Лебедь.
С первых нот композиции «Про старину» возникает образ древнерусского певца Баяна, а в звуках гуслей слышится народная мелодия. Музыка, композитором которой стал Анатолий Лядов, создаст атмосферу чудесного и волшебного.
Программу представит Екатерина Каленюк, музыковед и лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства, которая сделает встречу со сказкой еще более увлекательной.
Не упустите возможность погрузиться в мир поэзии и музыки, насладиться классическими произведениями и открыть для себя магию сказки Пушкина!