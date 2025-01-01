Сказка о царе Салтане: Музыкальное путешествие

Лауреат международных конкурсов, Оркестр русских народных инструментов имени Салина приглашает вас на литературно-музыкальную композицию по сказке А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». Под художественное руководство Галины Токаревой, заслуженного работника культуры РФ, зрители смогут погрузиться в мир удивительной музыки и поэзии.

Исполнители

Галина Токарева – художественный руководитель и дирижер, профессор Пермского государственного института культуры и обладатель Гран-при многих конкурсов.

– художественный руководитель и дирижер, профессор Пермского государственного института культуры и обладатель Гран-при многих конкурсов. Ольга Пудова – артистка ГКБУК «Пермский академический Театр-Театр», обладательница премии «Золотая Маска» и специалист по художественному слову.

Музыкальная программа

В программе прозвучат произведения выдающихся композиторов:

А. Лядов: «Про старину», «Шуточная»

Н. Римский-Корсаков: «Шехеразада», «Три чуда», «Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане», «Шествие князей» из оперы «Млада»

Мачавариани: «Базалетское озеро»

Холминов: «Думка»

Цыганков: «Славянский гимн»

Кикта: «Смоленские кадрили»

Бызов: «Сказы земли уральской»

Продолжительность спектакля составит 2 часа, программу представит музыковед Екатерина Каленюк, лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства.

Приглашение

Это музыкальное путешествие подарит юным слушателям и их родителям возможность встретиться с любимой сказкой детства. В сопровождении живой музыки произведение Пушкина оживёт в вашем сознании благодаря ярким образам: Царя Салтана, царицы, князя Гвидона, ткачихи, поварихи и, конечно же, прекрасной Царевны-Лебеди.

С первых звуков пьесы А. Лядова «Про старину» возникнет образ древнерусского певца Баяна, а гусельный перезвон перенесёт нас в мир народных мелодий. Сказка начинается… «Три девицы под окном пряли поздно вечерком…»

Не упустите шанс насладиться чарами поэзии и музыки!