Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сказка о царе Салтане
Киноафиша Сказка о царе Салтане

Сказка о царе Салтане

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Сказка о царе Салтане: Музыкальное путешествие

Лауреат международных конкурсов, Оркестр русских народных инструментов имени Салина приглашает вас на литературно-музыкальную композицию по сказке А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». Под художественное руководство Галины Токаревой, заслуженного работника культуры РФ, зрители смогут погрузиться в мир удивительной музыки и поэзии.

Исполнители

  • Галина Токарева – художественный руководитель и дирижер, профессор Пермского государственного института культуры и обладатель Гран-при многих конкурсов.
  • Ольга Пудова – артистка ГКБУК «Пермский академический Театр-Театр», обладательница премии «Золотая Маска» и специалист по художественному слову.

Музыкальная программа

В программе прозвучат произведения выдающихся композиторов:

  • А. Лядов: «Про старину», «Шуточная»
  • Н. Римский-Корсаков: «Шехеразада», «Три чуда», «Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане», «Шествие князей» из оперы «Млада»
  • Мачавариани: «Базалетское озеро»
  • Холминов: «Думка»
  • Цыганков: «Славянский гимн»
  • Кикта: «Смоленские кадрили»
  • Бызов: «Сказы земли уральской»

Продолжительность спектакля составит 2 часа, программу представит музыковед Екатерина Каленюк, лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства.

Приглашение

Это музыкальное путешествие подарит юным слушателям и их родителям возможность встретиться с любимой сказкой детства. В сопровождении живой музыки произведение Пушкина оживёт в вашем сознании благодаря ярким образам: Царя Салтана, царицы, князя Гвидона, ткачихи, поварихи и, конечно же, прекрасной Царевны-Лебеди.

С первых звуков пьесы А. Лядова «Про старину» возникнет образ древнерусского певца Баяна, а гусельный перезвон перенесёт нас в мир народных мелодий. Сказка начинается… «Три девицы под окном пряли поздно вечерком…»

Не упустите шанс насладиться чарами поэзии и музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 15 марта
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
15:00 от 750 ₽

В ближайшие дни

Вселенная Вивальди. Камерный оркестр «Орфей»
6+
Классическая музыка
Вселенная Вивальди. Камерный оркестр «Орфей»
17 сентября в 19:00 Планетарий
от 1200 ₽
Андрей Бебуришвили
18+
Юмор
Андрей Бебуришвили
13 декабря в 20:00 ДК Калинина
от 1300 ₽
Оркестр CAGMO. Саундтреки Эйнауди. Двойной концерт при свечах
6+
Неоклассика
Оркестр CAGMO. Саундтреки Эйнауди. Двойной концерт при свечах
12 сентября в 19:00 Большой зал Пермской филармонии
от 2800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше