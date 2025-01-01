Спектакль Сказка о царе Салтане

В рамках X Фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку» 7 октября в 19 часов в зале «Стравинский» можно будет увидеть спектакль Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Зазеркалье» — опера Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Это произведение в двух действиях основано на одноимённой сказке А. Пушкина, и предназначено для зрителей старше 12 лет.

Музыкальный руководитель и дирижёр спектакля — народный артист России Павел Бубельников. Режиссёр-постановщик — народный артист России Александр Петров. Сценография и костюмы выполнены заслуженным художником России Владимиром Фирером и Александром Храмцовым. Балетмейстером-постановщиком является Ирина Новик, а художником по свету — Игорь Фомин. Видеоконтент представляет Игорь Домашкевич.

О спектакле

Спектакль «Зазеркалья» предлагает зрителям не только радугу эмоций, но и глубокий лирический сюжет о спасении Гвидона и его матери, Царицы Милитрисы, а также о воссоединении сына с обманутым Царём Салтаном. Художники Владимир Фирер и Александр Храмцов создают на сцене настоящие чудеса с помощью восхитительных декораций и «этнографических» костюмов.

«Спектакль получился ярко театральным и лиричным, опера предстала узнаваемой — и неожиданно новой, свежей. Он адресован как взрослым, так и детям, ведь в жанре народной и пушкинской сказки скрыто множество глубинных смыслов.» — делится мнением В. Степановская, «Санкт-Петербургские ведомости».