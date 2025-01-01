Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Сказка о царе Салтане
Билеты от 1000₽
Киноафиша Сказка о царе Салтане

Спектакль Сказка о царе Салтане

Постановка
Геликон-опера 12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Сказка о царе Салтане: магия на сцене Геликон-оперы

В рамках X Фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку» 7 октября в 19 часов в зале «Стравинский» можно будет увидеть спектакль Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Зазеркалье» — опера Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Это произведение в двух действиях основано на одноимённой сказке А. Пушкина, и предназначено для зрителей старше 12 лет.

Творческая команда

Музыкальный руководитель и дирижёр спектакля — народный артист России Павел Бубельников. Режиссёр-постановщик — народный артист России Александр Петров. Сценография и костюмы выполнены заслуженным художником России Владимиром Фирером и Александром Храмцовым. Балетмейстером-постановщиком является Ирина Новик, а художником по свету — Игорь Фомин. Видеоконтент представляет Игорь Домашкевич.

О спектакле

Спектакль «Зазеркалья» предлагает зрителям не только радугу эмоций, но и глубокий лирический сюжет о спасении Гвидона и его матери, Царицы Милитрисы, а также о воссоединении сына с обманутым Царём Салтаном. Художники Владимир Фирер и Александр Храмцов создают на сцене настоящие чудеса с помощью восхитительных декораций и «этнографических» костюмов.

«Спектакль получился ярко театральным и лиричным, опера предстала узнаваемой — и неожиданно новой, свежей. Он адресован как взрослым, так и детям, ведь в жанре народной и пушкинской сказки скрыто множество глубинных смыслов.» — делится мнением В. Степановская, «Санкт-Петербургские ведомости».

Музыка и оркестровка

Музыка оперы полна чудес и поражает мастерством оркестровки. Её часто называют «солнечной», что идеально соответствует жизнерадостному миру сказки Пушкина. Уникальный оркестровый колорит создаёт особую атмосферу, которая оставляет зрителей в восхищении.

Награды

Творческий коллектив спектакля, включая режиссёра Александра Петрова, дирижёра Павла Бубельникова, художников Владимира Фирера и Александра Храмцова, а также исполнительниц ролей — Евгению Заставную (Милитрису) и Евгению Агафонова (Царевну Лебедь), стал лауреатом Премии Правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства за 2024 год.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 октября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

12+
Драма
Гроза
13 сентября в 19:00 Off-театр
от 1300 ₽
В детской
6+
Детский Музыка
В детской
8 ноября в 15:00 Детский музыкальный театр юного актера
от 700 ₽
Принцесса цирка
6+
Опера Цирк
Принцесса цирка
6 января в 19:00 Московский театр мюзикла
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше